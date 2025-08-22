Hà Nội

Xã hội

Tin mới vụ 3 học sinh mất tích ở biển Hải Tiến

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể của một nạn nhân. Hiện vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Thiên Tuấn

Ngày 22/8, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, sau nhiều giờ tìm kiếm, khoảng 20h tối 21/8, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu T.M.Đ tại khu vực cổng chùa Bụt, cách vị trí đuối nước khoảng 500m và bàn giao thi thể cho người nhà nạn nhân. Hiện các lực lượng đang phối hợp, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Trước đó, vào khoảng 16h20' ngày 21/8/2025, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo về vụ tai nạn đuối nước xảy ra tại khu vực bãi biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa khiến 3 nạn nhân bị đuối nước…

1d02ee2723ddab83f2cc.jpg
Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá.

Theo thông tin ban đầu, có 3 học sinh nam ở xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa trong khi đang tắm biển thì bị đuối nước, gồm các cháu T.M.Đ (sinh năm 2010), L.V.S (sinh năm 2010) và N.Đ.T (sinh năm 2010). Phát hiện sự việc, người dân đã cứu được cháu N.Đ.T lên bờ và sơ cấp cứu ban đầu, tình hình sức khỏe ổn định; 2 cháu còn lại chưa tìm thấy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng các trang thiết bị phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng các lực lượng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai mô tô nước, lặn tìm kiếm, kết hợp lực lượng dọc bãi biển để tìm kiếm nạn nhân.

Hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được triển khai.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cảnh báo tình trạng đuối nước dịp hè:

(Nguồn: THĐT)
#đuối nước #mất tích #biển hải tiến #thanh hoá #tìm kiếm #cứu nạn

