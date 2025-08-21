Hà Nội

Xã hội

Xe máy đâm vào bánh máy cày, người đàn ông tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Hòa Ninh (Lâm Đồng) khiến người đàn ông tử vong.

Hạo Nhiên

Trước đó, vào khoảng 15h15 ngày 21/8, ông N.T.H (45 tuổi, ngụ tại phường B’Lao, Lâm Đồng) điều khiển xe máy lưu thông trên đường liên thôn theo hướng xã Hòa Trung (huyện Di Linh cũ) ra trung tâm xã Hòa Ninh.

Khi đến đoạn qua Thôn 1C (xã Hòa Ninh) thì xảy ra va chạm với máy cày (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo hướng ngược lại.

114.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lam Hồng.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy mắc kẹt vào bánh sau máy cày, còn ông H. bị thương nặng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông H. đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã có mặt điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Mời độc giả xem thêm video Tạm giữ hình sự tài xế container dừng đỗ gây tai nạn:

(Nguồn: VTV1)
#Tai nạn #giao thông #xe máy cày #tử vong #Công an #Lâm Đồng

