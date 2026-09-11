5 tính năng mới của Android sẽ được triển khai trong tháng 9

Gemini nhớ chỗ để đồ, Motion Assist chống say xe, Google Keep trong Tin nhắn là m 5 tính năng mới của Android sẽ được Google triển khai trong tháng này.

Bản cập nhật Android Drop tháng 9 của Google mang đến một loạt tính năng mới được thiết kế để việc dùng điện thoại hằng ngày trở nên thuận tiện hơn.

Từ khả năng ghi nhớ vị trí đồ đạc bằng Gemini, lớp phủ chống say xe cho tới những nâng cấp đáng giá trong ứng dụng Tin nhắn, đợt cập nhật lần này chạm tới đúng những tình huống bạn gặp mỗi ngày.

Gemini có thể nhớ bạn để đồ ở đâu

Google vừa mang đến một bước tiến thiết thực cho hệ sinh thái của mình khi chính thức tích hợp trợ lý Gemini với Find Hub, giúp người dùng dễ dàng quản lý và ghi nhớ vị trí của những vật dụng cá nhân không gắn thiết bị theo dõi thông minh.

Thay vì phải tốn thời gian tìm kiếm thủ công hay phụ thuộc vào các thẻ định vị đắt đỏ, giờ đây bạn chỉ cần thông báo cho Gemini nơi vừa cất giữ các đồ đạc quan trọng như hộ chiếu, giấy tờ hay chìa khóa dự phòng.

Cách dùng rất tự nhiên: bạn chỉ cần nói với Gemini kiểu "nhớ giúp mình là chìa khóa dự phòng đang nằm trong ngăn kéo tủ đầu giường", thông tin đó sẽ được lưu lại trong Find Hub kèm ghi chú vị trí.

Tính năng mới của Android này còn cho phép đính kèm hình ảnh thực tế của chỗ cất đồ để tăng độ chính xác, giúp bạn truy vấn và nhận lại câu trả lời nhanh chóng ngay khi cần.

Tiện ích này bắt đầu đổ bộ trên các thiết bị chạy Android 16 trở lên, tại những thị trường có hỗ trợ cả Gemini lẫn Find Hub. Sự kết hợp linh hoạt này không chỉ giải quyết bài toán thất lạc đồ đạc thường ngày mà còn cho thấy trí tuệ nhân tạo đang len vào những nhu cầu rất đời thường của người dùng.

Motion Assist giúp giảm chứng say tàu xe

Google tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng trên thiết bị di động khi trang bị tính năng hỗ trợ chuyển động (Motion Assist) trên Android 17, giúp giảm thiểu tình trạng say xe khi thao tác điện thoại lúc đang di chuyển.

Về cơ chế hoạt động, tính năng này tạo ra một lớp phủ bong bóng chuyển động linh hoạt ngay trên màn hình, di chuyển theo phương tiện bạn đang ngồi để triệt tiêu sự mâu thuẫn tín hiệu giữa thị giác đang nhìn vào màn hình tĩnh và cảm giác chuyển động của cơ thể.

Nhằm mang lại sự thuận tiện tối đa, Android 17 cho phép người dùng chủ động tùy chỉnh hình dáng, màu sắc và độ trong suốt của bong bóng, đồng thời có thể kích hoạt nhanh qua thanh Cài đặt nhanh (Quick Settings) hoặc đặt chế độ tự động bật khi phát hiện xe đang di chuyển. Đây là tính năng dành riêng cho máy chạy Android 17, nên nếu điện thoại của bạn chưa lên phiên bản này thì sẽ phải chờ thêm.

Công nghệ thị giác dẫn đường hỗ trợ qua camera

Tính năng mới của Android tiếp theo là hướng dẫn bằng giọng nói được thiết kế dành cho người khiếm thị và người có thị lực kém thông qua Gemini Live. Bằng cách chia sẻ camera của điện thoại, người dùng có thể nhận được mô tả bằng giọng nói về các vật thể ở gần, chữ in nhỏ trên nhãn thực phẩm, thực đơn trong quán ăn thiếu sáng và các yếu tố môi trường xung quanh.

Hướng dẫn bằng giọng nói cũng giúp căn chỉnh camera đúng hướng để nhận diện chính xác hơn. Người dùng có thể gọi tính năng này bằng phím tắt Trợ năng (Accessibility shortcut) hoặc thêm nó vào menu TalkBack.

Google cho biết tính năng sắp ra mắt và sẽ hỗ trợ từ Android 9 trở lên, ở những thị trường đã có Gemini.

Google Keep được tích hợp vào ứng dụng Tin nhắn

Google vừa nâng tầm trải nghiệm nhắn tin khi tích hợp Google Keep trực tiếp vào Google Messages, cho phép người dùng khởi tạo và chỉnh sửa ghi chú hoặc danh sách chia sẻ ngay trong giao diện cuộc trò chuyện.

Sự kết hợp này giúp các bên tham gia nhắn tin dễ dàng phối hợp lên danh sách mua sắm, chốt lịch trình du lịch hay quản lý kế hoạch chung một cách mượt mà.

Nhờ khả năng tương tác và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực ngay tại khung chat, bạn có thể bỏ hẳn thao tác chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng rời rạc. Ghi chú được chỉnh sửa ở phía nào cũng đồng bộ ngay cho cả nhóm, rất hợp với những cuộc trò chuyện kiểu "đi chợ mua gì" hay "lịch trình cuối tuần".

Đặt chủ đề riêng cho từng cuộc trò chuyện

Tính năng mới của Android cuối cùng trong đợt cập nhật tháng 9 cũng nằm ở Google Messages: khả năng đặt chủ đề (theme) riêng cho từng cuộc trò chuyện. Thay vì một giao diện dùng chung cho toàn bộ hộp thư, giờ đây mỗi đoạn chat có thể mang một bộ màu riêng do bạn chọn.

Nghe qua thì đây chỉ là thay đổi về hình thức, nhưng thực tế lại khá hữu ích với những ai phải quản lý nhiều nhóm cùng lúc: nhóm gia đình một màu, nhóm công việc một màu, nhóm bạn bè một màu. Chỉ cần liếc qua màu nền là bạn biết mình đang trả lời đúng nhóm hay không, giảm hẳn nguy cơ gửi nhầm tin nhắn.

Nếu máy của bạn đã lên Android 16 hoặc 17, hãy kiểm tra mục cập nhật để nhận sớm.