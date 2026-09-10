Rút phích cắm WiFi mỗi ngày có hại router?

Với nhiều gia đình, rút phích cắm là cách nhanh nhất để tắt WiFi khi đi ngủ, ra khỏi nhà hoặc muốn khởi động lại router. Việc ngắt nguồn như vậy không đồng nghĩa thiết bị sẽ lập tức hỏng, thậm chí trong một số trường hợp đây còn là cách được sử dụng để khởi động lại router khi gặp sự cố kết nối. Tuy nhiên, nếu biến thao tác này thành thói quen hàng ngày, người dùng vẫn cần chú ý đến thời điểm và cách thực hiện. Router được thiết kế để hoạt động liên tục trong thời gian dài, do đó không nhất thiết phải “cho nghỉ” mỗi đêm bằng cách rút điện. Nếu thiết bị có nút nguồn, sử dụng nút Power sẽ thuận tiện hơn, đồng thời hạn chế việc kéo, cắm phích hoặc đầu nguồn nhiều lần.

Rút phích cắm là cách nhanh để ngắt nguồn router, nhưng không nên thực hiện khi thiết bị đang cập nhật firmware.

Điều quan trọng nhất là không rút nguồn router khi thiết bị đang cập nhật firmware. Trong quá trình này, phần mềm mới đang được ghi vào bộ nhớ của router và thiết bị cần nguồn điện ổn định cho đến khi hoàn tất. Nếu đột ngột mất điện giữa chừng, quá trình cập nhật có thể thất bại và trong trường hợp nghiêm trọng, router có thể không khởi động bình thường. Vì vậy, sau khi bắt đầu cập nhật thông qua ứng dụng hoặc giao diện quản trị, người dùng nên kiên nhẫn chờ thiết bị hoàn tất và tự khởi động lại. Đèn báo trên router cũng có thể thay đổi hoặc nhấp nháy trong thời gian này, nhưng không nên vội coi đó là dấu hiệu lỗi rồi ngắt điện.

Trong trường hợp WiFi chập chờn và cần khởi động lại router, rút nguồn có thể là một bước xử lý đơn giản, nhưng không nên rút rồi cắm trở lại ngay lập tức. Sau khi ngắt điện, hãy chờ một khoảng thời gian phù hợp trước khi cấp nguồn lại, đồng thời ưu tiên làm theo hướng dẫn power cycle của nhà sản xuất vì mỗi mẫu router có thể có quy trình khác nhau. Khi cắm điện trở lại, thiết bị cũng cần thời gian để khởi động, kết nối với nhà mạng và phát sóng WiFi. Việc liên tục rút - cắm chỉ vì chưa thấy mạng xuất hiện ngay không giúp quá trình nhanh hơn và có thể khiến người dùng khó xác định nguyên nhân thực sự của sự cố.

Nếu mục đích của gia đình là tắt WiFi vào một khung giờ cố định mỗi ngày, việc rút phích cắm có thể chưa phải lựa chọn tối ưu. Nhiều router hoặc ứng dụng quản lý hiện nay có thể hỗ trợ lập lịch WiFi, cho phép tắt sóng không dây vào ban đêm mà không cần ngắt nguồn toàn bộ thiết bị. Cách này đặc biệt hữu ích với những gia đình sử dụng camera an ninh, thiết bị nhà thông minh hoặc các sản phẩm cần kết nối mạng liên tục. Bởi khi rút nguồn router hoặc modem, không chỉ WiFi bị tắt mà toàn bộ thiết bị phụ thuộc vào kết nối đó cũng có thể mất mạng và phải kết nối lại khi hệ thống được bật.

Ngoài bản thân router, ổ điện, adapter và dây nguồn cũng là những bộ phận cần được kiểm tra nếu người dùng thường xuyên rút cắm thiết bị. Phích cắm phải chắc chắn, ổ điện không có dấu hiệu cháy sém, lỏng hoặc nóng bất thường. Adapter nên đúng thông số mà nhà sản xuất yêu cầu, trong khi dây nguồn không nên bị hở, gập mạnh hoặc xuống cấp. Một bộ nguồn không phù hợp có thể khiến router hoạt động thiếu ổn định, tự khởi động lại hoặc liên tục mất kết nối. Vì vậy, thỉnh thoảng rút nguồn router không phải điều đáng lo, nhưng việc rút - cắm liên tục mà không có lý do thì không cần thiết.

Các gia đình có thể kiểm tra tính năng lập lịch WiFi để tự động tắt sóng vào ban đêm thay vì rút nguồn router mỗi ngày.

Nhìn chung, rút phích cắm WiFi không phải một thói quen nguy hiểm nếu được thực hiện đúng lúc. Người dùng có thể ngắt nguồn khi cần bảo trì, xử lý sự cố hoặc tắt thiết bị trong thời gian dài, nhưng nên tránh thao tác này khi router đang cập nhật firmware. Nếu chỉ muốn hạn chế WiFi vào ban đêm, hãy kiểm tra tính năng lập lịch của thiết bị trước khi chọn cách rút điện mỗi ngày. Quan trọng hơn, nên dựa vào hướng dẫn của chính nhà sản xuất để biết cách tắt và khởi động lại router phù hợp, thay vì mặc định rằng cứ rút điện là cách xử lý tốt nhất.