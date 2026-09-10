Bản lề iPhone Duo có hơn 100 linh kiện siêu nhỏ

Không chỉ gây chú ý bởi màn hình gập, iPhone Duo còn cho thấy mức độ phức tạp trong thiết kế ở những bộ phận gần như không thể nhìn thấy từ bên ngoài. Bản lề của thiết bị được cho là gồm hơn 100 linh kiện siêu nhỏ, trong đó nhiều chi tiết yêu cầu sai số chỉ vài micromet. Với một cơ cấu phải liên tục chịu lực trong quá trình đóng mở, độ chính xác của từng bộ phận có thể ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định và trải nghiệm sử dụng của smartphone màn hình gập.

Cụm bản lề là một trong những bộ phận phức tạp nhất trên smartphone màn hình gập, với hàng loạt linh kiện chuyển động bên trong.

Để giải quyết bài toán này, Apple được cho đã kết hợp nhiều công nghệ sản xuất thay vì chỉ dựa vào các phương pháp gia công truyền thống. Chia sẻ tại sự kiện, Johny Srouji, Giám đốc phụ trách phần cứng của Apple, cho biết công ty sử dụng AI để phân tích dữ liệu và xác định cách ghép bản lề với phần vỏ phù hợp nhất. Cách tiếp cận này cho phép Apple tối ưu quá trình căn chỉnh giữa các bộ phận vốn có dung sai cực nhỏ, thay vì xem mọi cụm linh kiện là hoàn toàn giống nhau.

Sau khi lắp ráp, từng bản lề tiếp tục được kiểm tra bằng hệ thống quét laser confocal nhằm lập bản đồ chính xác cấu trúc bề mặt. Công nghệ này có thể phát hiện những sai lệch rất nhỏ mà mắt thường không thể nhận biết, từ đó tạo ra dữ liệu để hệ thống tiếp tục điều chỉnh. Đây là bước quan trọng bởi chỉ một biến dạng hoặc chênh lệch nhỏ trên bề mặt cũng có thể tác động đến chuyển động của cơ cấu bản lề khi thiết bị được gập hoặc mở.

Đáng chú ý, dữ liệu thu được từ quá trình quét không chỉ được dùng để kiểm tra chất lượng. Apple còn sử dụng máy in 3D để bổ sung vật liệu photopolymer tại những vị trí cần hiệu chỉnh, với tối đa 25 lớp vật liệu siêu mỏng. Quy trình này giống như một hình thức “tinh chỉnh” riêng cho từng cụm bản lề, giúp bù đắp những sai lệch nhỏ còn tồn tại sau quá trình chế tạo và lắp ráp. Nhờ đó, các linh kiện có thể được điều chỉnh dựa trên đặc điểm thực tế thay vì phải đạt mức đồng nhất tuyệt đối ngay từ đầu.

Cách làm này cũng phần nào lý giải sự phức tạp trong quá trình sản xuất iPhone Duo. Theo thông tin được cung cấp, chỉ khoảng vài trăm thiết bị có thể được lắp ráp mỗi ngày, trong bối cảnh cụm bản lề đòi hỏi nhiều công đoạn đo đạc, phân tích và hiệu chỉnh. Với smartphone thông thường, người dùng gần như không nhận thấy những quy trình này, nhưng trên thiết bị màn hình gập, bản lề phải đảm bảo chuyển động chính xác qua hàng nghìn lần đóng mở, đồng thời giữ cho màn hình đạt độ phẳng cần thiết khi mở ra.

Apple kết hợp AI, quét laser và in 3D để kiểm tra, căn chỉnh và xử lý những sai lệch cực nhỏ trên bản lề iPhone Duo.

Điểm đáng chú ý ở iPhone Duo vì thế không chỉ nằm ở thiết kế màn hình gập mà còn ở cách Apple xử lý những sai số cực nhỏ bên trong thiết bị. AI đảm nhiệm việc phân tích và tìm phương án ghép phù hợp, laser cung cấp dữ liệu đo chính xác, còn công nghệ in 3D thực hiện các bước hiệu chỉnh vật lý. Sự kết hợp của ba công nghệ cho thấy quá trình sản xuất smartphone màn hình gập đang ngày càng tiến gần tới mô hình chế tạo theo từng thiết bị, thay vì chỉ sản xuất hàng loạt các linh kiện giống hệt nhau.