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Số hóa - Xe

Google triển khai Chrome tích hợp Gemini tự duyệt web lên Android

Sau khi ra mắt bản xem trước vào tháng 5, Google hiện đã triển khai Gemini trên trình duyệt Chrome dành cho người dùng Android, hãng ưu tiên người dùng tại Mỹ.

Tuệ Minh
Google triển khai Chrome tích hợp Gemini tự duyệt web lên Android

Gemini trên Chrome xuất hiện dưới dạng phím tắt trên thanh công cụ, nằm bên phải thanh địa chỉ (bạn chỉ có thể có một phím tắt), hoặc trong menu ba chấm ở gần cuối màn hình.

Khi nhấn vào biểu tượng tia lửa, một bảng điều khiển sẽ trượt lên, giao diện gần như giống hệt với phiên bản trên máy tính để bàn.

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Google triển khai Chrome tích hợp Gemini tự duyệt web lên Android

Trang web hiện tại của bạn có thể được thêm vào phần gợi ý làm ngữ cảnh, với tùy chọn tắt tính năng này trong phần Cài đặt.

Menu công cụ cho phép bạn bật/tắt Trí tuệ cá nhân, bao gồm các ứng dụng như Lịch, Keep và các ứng dụng liên kết khác. Người dùng có thể trượt bảng điều khiển xuống để nó luôn được ghim ở cuối màn hình.

Gemini trên Chrome có thể tóm tắt nội dung trang web và trả lời các câu hỏi liên quan đến những gì bạn đang xem, trong khi tích hợp Nano Banana cho phép bạn chỉnh sửa hình ảnh.

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Những thiết lập dành cho Gemini trong Chrome dành cho Android.

Bên cạnh đó, người dùng đăng ký Google AI Pro và Ultra có thể sử dụng tính năng duyệt web tự động để “xử lý các công việc lặp đi lặp lại hàng ngày thay cho bạn.”

Người dùng có thể đặt các yêu cầu đơn giản như truy cập các trang nhật báo, nhận định cổ phiếu hoặc triển khai các thao tác phức tạp hơn như đặt chỗ đậu xe cho một sự kiện, cập nhật đơn hàng trực tuyến định kỳ, hoặc sắp xếp chuyến du lịch cho kỳ nghỉ tiếp theo v.v..

Đối với các tác vụ nhạy cảm như mua hàng, hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận rõ ràng từ người dùng. Hiện tại, Google chỉ mới triển khai bản cập nhật này cho người dùng tại Mỹ, các khu vực còn lại sẽ dần được cập nhật trong thời gian tới.

Trải nghiệm trình duyệt Chrome tích hợp sâu Gemini trên smartphone Android.
9to5google/US Mar/
#Google Chrome tích hợp Gemini trên Android #tính năng duyệt web tự động và AI #chỉnh sửa hình ảnh Nano Banana #tóm tắt nội dung trang web #tối ưu trải nghiệm người dùng di động

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