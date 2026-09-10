Chuyên gia nói gì về iPhone 18 series?

Sự xuất hiện của iPhone 18 series đang tạo ra nhiều tranh luận trong cộng đồng công nghệ, khi Apple vừa duy trì thiết kế quen thuộc trên dòng Pro vừa giới thiệu iPhone Duo, mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên của hãng. Bên cạnh những thay đổi về phần cứng, Apple cũng tập trung nâng hiệu năng với chip A20 Pro, bổ sung các tính năng AI và làm mới lựa chọn màu sắc. Theo nội dung được công bố tại sự kiện, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có giá khởi điểm lần lượt 1.199 và 1.299 USD, cao hơn 100 USD so với thế hệ trước, trong khi iPhone Duo có giá từ 1.999 USD.

iPhone Duo là sản phẩm thu hút sự chú ý lớn nhất trong dải iPhone mới của Apple nhờ thiết kế màn hình gập. (Ảnh: Apple)

Trong số các sản phẩm mới, iPhone Duo được xem là tâm điểm của sự kiện. Chuyên gia review công nghệ Trần Vinh (Vinh Xô), người trực tiếp tham dự sự kiện, bày tỏ sự bất ngờ khi Apple đưa camera ẩn vào màn hình trong của thiết bị. Theo ông, sự kết hợp giữa màn hình lớn khi mở máy, thiết kế mỏng, camera ẩn cùng giao diện được tối ưu cho trạng thái gập và mở có thể tạo ra trải nghiệm khác biệt so với iPhone truyền thống. Chuyên gia review công nghệ Ngô Đức Duy cũng thể hiện sự thích thú khi sản phẩm được công bố, cho thấy iPhone màn hình gập đang nhận được sự quan tâm đáng kể ngay từ giới đánh giá công nghệ.

Ở chiều ngược lại, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max không tạo ra thay đổi quá lớn về ngoại hình. Một số người dùng cho rằng thiết kế mới chỉ được sử dụng trên một thế hệ nên việc Apple chưa thay đổi mạnh kiểu dáng là điều có thể dự đoán. Tuy nhiên, Dynamic Island tiếp tục được đánh giá tích cực bởi nhóm người thường xuyên xem video trên điện thoại. Về màu sắc, bộ đôi Pro bổ sung Burgundy và Glacier bên cạnh các lựa chọn quen thuộc, tạo thêm sự khác biệt về diện mạo, đặc biệt với nhóm người dùng trẻ.

Theo chuyên gia Vinh Xô, một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max nằm ở thời lượng pin và tốc độ sạc. Hai mẫu máy được giới thiệu với khả năng phát video lần lượt 36 và 45 giờ, đồng thời có thể sạc từ 0 lên 50% trong khoảng 15 phút theo thông tin được cung cấp. Chuyên gia cho rằng việc cải thiện hệ thống tản nhiệt bên trong có thể góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng pin và duy trì hiệu năng. Dù vậy, những con số công bố vẫn cần được kiểm chứng qua các bài đánh giá thực tế trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau.

Camera khẩu độ thay đổi cũng là điểm khiến Ngô Đức Duy chú ý trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Khác với cách xử lý hoàn toàn tự động phổ biến trên smartphone, khả năng điều chỉnh khẩu độ vật lý cho phép người dùng chủ động hơn trong việc kiểm soát lượng ánh sáng và độ sâu trường ảnh. Đây là tính năng đặc biệt đáng quan tâm với những người thường xuyên chụp ảnh và muốn can thiệp sâu hơn vào quá trình tạo ra một bức ảnh thay vì chỉ dựa vào thuật toán xử lý của máy.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max tập trung vào những nâng cấp bên trong như camera, pin, hiệu năng và tản nhiệt.(Ảnh: Apple)

Nhìn tổng thể, phản ứng ban đầu cho thấy Apple đang đặt cược vào những thay đổi về trải nghiệm thay vì thiết kế trên dòng iPhone 18 Pro, trong khi iPhone Duo đảm nhận vai trò sản phẩm tạo đột phá. Tuy nhiên, mức giá tăng 100 USD của bộ đôi Pro và giá khởi điểm gần 2.000 USD của iPhone Duo sẽ là yếu tố khiến người dùng cân nhắc. Khi về Việt Nam, các phiên bản dung lượng cao có thể tiếp tục đẩy giá bán lên đáng kể, khiến bài toán nâng cấp không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở khả năng chi trả của người dùng.