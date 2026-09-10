Mitsubishi Pajero 2027 mới chốt lịch ra mắt Đông Nam Á vào 19/10/2026

Mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero thế hệ thứ 5 sẽ chính thức ra mắt Thái Lan vào giữa tháng 10/2026, đồng thời công bố giá bán vào ngày 19/10 với 3 phiên bản.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero thế hệ mới.

Theo trang Autolifethailand, Thái Lan sẽ là thị trường đầu tiên mở bán và bàn giao mẫu Mitsubishi Pajero thế hệ mới. Xe được sản xuất chủ yếu tại nhà máy Laem Chabang, đồng thời hướng tới vai trò mẫu SUV chủ lực của Mitsubishi.

Pajero 2027 mới đánh dấu sự trở lại của dòng SUV địa hình từng có lịch sử hơn 40 năm, từ năm 1982 đến 2006. Mẫu xe được định vị cao hơn Pajero Sport đang bán tại Thái Lan, hướng tới cạnh tranh với các dòng SUV như Toyota Land Cruiser 250, Land Cruiser 300 và Nissan Patrol.

Mitsubishi Pajero 2027 thế hệ mới chốt lịch ra mắt Thái Lan ngày 19/10.

Pajero mới có kích thước 4.920 x 1.925 x 1.900-1.910 mm, chiều dài cơ sở 2.870 mm và khoảng sáng gầm 230 mm. Các thông số về khả năng vượt địa hình gồm góc tới 30,4 độ, góc vượt đỉnh dốc 22,6 độ và góc thoát 25,8 độ.

Xe sử dụng khung gầm dạng ladder frame, phát triển từ nền tảng của Triton nhưng được gia cố và điều chỉnh đáng kể. Mitsubishi cho biết việc lựa chọn kết cấu này nhằm ưu tiên độ bền, khả năng vận hành off-road và độ ổn định khi sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt. Hệ thống treo phía trước là loại độc lập tay đòn kép, trong khi phía sau sử dụng cầu cứng kết hợp liên kết 5 điểm.

Pajero thế hệ mới sử dụng khung gầm dạng ladder frame, phát triển từ nền tảng của Triton nhưng được gia cố và điều chỉnh đáng kể.

Pajero thế hệ mới được trang bị động cơ diesel 4 xi-lanh 2.4L 4N16, kết hợp bộ tăng áp biến thiên VGT dải rộng. Động cơ cho công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm, đi cùng hộp số tự động 8 cấp mới.

Xe sử dụng hệ dẫn động S-AWC Super All Wheel Control, phát triển từ Super Select 4WD-II. Hệ thống cung cấp các chế độ 2H, 4H, 4HLC và 4LLC, cho phép lựa chọn cấu hình dẫn động phù hợp với điều kiện vận hành. Bên cạnh đó, xe có 7 chế độ lái gồm Eco, Normal, Gravel, Snow, Mud, Sand và Rock.

Pajero mới sở hữu cấu hình 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi.

Pajero mới sở hữu cấu hình 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi, nội thất hai tông màu đen - nâu Camel hoặc đen. Một số trang bị đáng chú ý gồm ghế trước và hàng ghế thứ hai có chức năng sưởi, thông gió, ghế trước chỉnh điện 8 hướng và nhớ 2 vị trí. Xe được trang bị cụm màn hình liền khối với màn hình kỹ thuật số 14,3 inch và màn hình trung tâm cảm ứng 14,3 inch.

Hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, kết hợp dàn âm thanh Yamaha Dynamic Sound Ultimate 12 loa. Các trang bị khác gồm cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 3 vùng, sạc điện thoại không dây, ổ điện AC 220V và hệ thống Mitsubishi CONNECT.

Tại Thái Lan, Pajero thế hệ mới dự kiến có 3 phiên bản, trong đó giá bán chính thức được công bố vào ngày 19/10/2026.

Về an toàn, Pajero được trang bị hệ thống hỗ trợ lái MI-PILOT, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và phía sau, camera 360 độ cùng 8 túi khí. Mitsubishi dự kiến cung cấp 7 màu ngoại thất và 2 lựa chọn màu nội thất. Tại Thái Lan, Pajero thế hệ mới dự kiến có 3 phiên bản, trong đó giá bán chính thức được công bố vào ngày 19/10/2026.