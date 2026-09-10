Tự ý ngừng thuốc viêm gan B, người đàn ông 67 tuổi suy gan cấp

Thấy viêm gan B ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc. Hơn 1 tháng sau, ông nhập viện trong tình trạng suy gan cấp, rối loạn ý thức.

Tự ý ngừng thuốc, bệnh viêm gan B bùng phát

Ông P.Đ.T. (67 tuổi, Hà Nội) được chẩn đoán viêm gan B mạn tính cách đây 3 năm và được chỉ định điều trị thuốc kháng vi rút hằng ngày. Tuy nhiên, khoảng 1 tháng 15 ngày trước khi nhập viện, thấy tình trạng bệnh ổn định, ông tự ý ngừng thuốc mà không tham khảo ý kiến bác sĩ.

Người bệnh vốn có nhiều bệnh lý nền phức tạp gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh động mạch vành. Năm 2023, ông từng phẫu thuật bắc cầu động mạch vành do hẹp 3 thân mạch vành.

Trong thời gian ngừng thuốc, ông thỉnh thoảng đau đầu và tự mua thuốc giảm đau, hạ sốt sử dụng khoảng 3-4 viên. 13 ngày trước khi vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong một lần tái khám bệnh tim, ông được phát hiện men gan tăng cao, khoảng 500 U/L.

Thay vì đi khám chuyên khoa gan để tìm nguyên nhân, ông tiếp tục tự mua thuốc “bổ gan” sử dụng. Tình trạng không cải thiện. Những ngày sau đó, ông mệt mỏi, chán ăn, vàng da, vàng mắt tăng dần, có lúc nói lẫn, lơ mơ và phản ứng chậm.

Khi tình trạng diễn biến bất thường, gia đình nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu.

Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân trong phòng hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

Suy gan cấp kèm rối loạn ý thức, suy thận

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, người bệnh nhập viện trong tình trạng tỉnh chậm, điểm Glasgow 13 điểm, có rối loạn nhận thức, dễ cáu gắt bất thường, hành vi không phù hợp và mất định hướng không gian.

Da và củng mạc mắt vàng đậm, xuất huyết rải rác tại các vị trí tiêm, bụng chướng do có dịch.

Xét nghiệm cho thấy tổn thương gan nặng, với GOT/GPT lần lượt 2.335/1.085 U/L. Chức năng thận cũng suy giảm nhanh: creatinin máu tăng lên 366 µmol/L, trong khi 10 ngày trước đó tại Bệnh viện Tim, chỉ số này ở mức 140 µmol/L. CRP tăng lên 25,6 mg/L.

Các bác sĩ nhận định người bệnh đang trong tình trạng rất nặng, với đợt cấp viêm gan B mạn tiến triển, suy gan cấp kèm hội chứng não gan độ II, suy thận cấp trên nền bệnh thận mạn, toan chuyển hóa nặng và nhiễm khuẩn huyết.

Người bệnh đồng thời có đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, suy tim và bệnh động mạch vành sau phẫu thuật bắc cầu.

Ngay khi tiếp nhận, người bệnh được hồi sức tích cực, đặt ống nội khí quản và thở máy, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, điều chỉnh các rối loạn chuyển hóa, hỗ trợ chức năng các cơ quan và theo dõi sát diễn biến.

Bác sĩ thực hiện đặt các thiết bị hỗ trợ chức năng cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Không tự ý ngừng thuốc khi viêm gan B ổn định

BS Nguyễn Thị Huân, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cho biết, đây là trường hợp có nguy cơ diễn biến xấu rất nhanh bởi người bệnh không chỉ bị tổn thương gan cấp tính mà còn đồng thời có nhiều bệnh lý nền nghiêm trọng.

Khi chức năng gan suy giảm cấp, các rối loạn chuyển hóa, đông máu và ý thức có thể xuất hiện, đồng thời kéo theo hoặc làm nặng thêm tình trạng suy giảm chức năng của các cơ quan khác.

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cảnh báo, việc tự ý ngừng thuốc kháng virus ở người bệnh viêm gan B mạn tính khiến virus không còn được kiểm soát, từ đó có thể bùng phát đợt cấp, gây tổn thương gan nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Khi ngừng thuốc, virus viêm gan B có thể gia tăng hoạt động và tiếp tục tấn công tế bào gan, dẫn đến hoại tử tế bào gan diện rộng, suy gan cấp, hội chứng não gan, hôn mê gan và suy đa tạng.

Đặc biệt, với người có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim, suy thận mạn và tiền sử phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, suy gan cấp có thể nhanh chóng làm nặng thêm rối loạn chức năng các cơ quan khác.

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền khuyến cáo, người bệnh viêm gan B mạn tính cần duy trì thuốc kháng virus liên tục, đúng và đủ liều theo chỉ định; tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc khi chưa có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, người bệnh cần được đánh giá và xử trí phù hợp thay vì tự mua thuốc sử dụng. Với những trường hợp mắc đồng thời nhiều bệnh lý mạn tính, việc điều trị càng cần được bác sĩ theo dõi và điều chỉnh để bảo đảm an toàn.

Những điều người bệnh viêm gan B cần nhớ Không tự ý ngừng thuốc kháng virus dù cảm thấy bệnh ổn định. Khi men gan tăng, vàng da, vàng mắt, mệt mỏi, chán ăn hoặc xuất hiện bất thường về ý thức cần đi khám sớm. Không tự mua thuốc “bổ gan”, “giải độc”, thuốc đông y, thuốc nam không rõ nguồn gốc. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc giảm đau, hạ sốt, kể cả paracetamol. Người có bệnh tim mạch, đái tháo đường, suy thận cần được phối hợp điều trị giữa các chuyên khoa.

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