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Số hóa - Xe

ChatGPT Sketch biến bản vẽ tệ hại của bạn thành hình ảnh chi tiết

ChatGPT Images 2.5 bổ sung tính năng Sketch cho phép người dùng vẽ phác thảo và chỉnh sửa hình ảnh trực tiếp trong chat, nâng cao trải nghiệm sáng tạo.

Tuệ Minh
ChatGPT Sketch biến bản vẽ tệ hại của bạn thành hình ảnh chi tiết

OpenAI đã công bố ChatGPT Images 2.5 vào thứ Ba và bổ sung một cách mới để người dùng hướng dẫn ChatGPT tạo hình ảnh: bằng cách vẽ phác thảo.

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Sketch được ra mắt cùng ChatGPT Images 2.5

Với tính năng mới mang tên Sketch, bạn chỉ cần vẽ trực tiếp trong ChatGPT và sau đó mô tả cho ChatGPT cách bạn muốn hình ảnh được tạo dựa trên bản phác thảo đó.

Bạn có thể kích hoạt tính năng Sketch bằng cách gõ @Sketch vào ô trò chuyện, một cửa sổ sẽ hiện ra để bạn thực hiện bản vẽ của mình.

Trong các thử nghiệm nhanh, ChatGPT đã thành công biến bản phác thảo con mèo vụng về mà tôi vẽ bằng chuột máy tính thành một bức ảnh chân thực, đúng theo hướng dẫn.

Ngoài ra, giờ đây bạn cũng có thể để lại nhận xét trực tiếp lên các phần của hình ảnh mà bạn muốn chỉnh sửa, ví dụ như đổi màu mắt của con mèo từ xanh dương sang xanh lá cây.

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Một bức phát thảo nghuệch ngoạc có thể được ChatGPT hoàn thiện mượt mà.

Về ChatGPT Images 2.5, OpenAI cho biết phiên bản này tạo ra hình ảnh với “ánh sáng tự nhiên hơn và kết cấu phong phú hơn”, cải thiện khả năng thực hiện các chỉ dẫn chỉnh sửa “trong nhiều lượt tương tác”.

Đồng thời, AI này cũng giảm độ trễ khi tạo ảnh “lên tới 50% so với Images 2.0”. Theo OpenAI, ChatGPT Images 2.5 hiện đã có mặt cho người dùng ChatGPT, ChatGPT Work và Codex trên máy tính để bàn, thiết bị di động và web.

OpenAI cho biết mô hình này tốt hơn trong việc thay đổi chỉ những yếu tố người dùng yêu cầu chỉnh sửa trong khi giữ phần còn lại của hình ảnh nguyên vẹn, ngay cả với các đối tượng và nền phức tạp.

Nó tái tạo hình ảnh chứa thông tin thực tế một cách chính xác hơn, xử lý các bố cục phức tạp hơn bao gồm nền trong suốt, và duy trì các phong cách hình ảnh yêu cầu một cách nhất quán hơn.

Trong các cuộc trò chuyện dài, công ty cho biết các chỉnh sửa ban đầu có khả năng được duy trì và mỗi hướng dẫn mới sẽ dựa trên công việc trước đó mà không làm giảm chất lượng hình ảnh.

Đối với các nhà phát triển API, OpenAI cho biết độ trung thực tương tự làm cho quy trình làm việc dựa trên tham chiếu trở nên đáng tin cậy hơn và cho phép một yếu tố duy nhất, chẳng hạn như sản phẩm, nền hoặc đoạn văn bản, được cập nhật trong khi vẫn bảo toàn đối tượng xung quanh, bố cục và cách tiếp cận thương hiệu.

Images 2.5 đang được triển khai cho tất cả người dùng ChatGPT, ChatGPT Work và Codex trên mọi cấp độ, trên máy tính để bàn, di động và web.

Thỏa sức sáng tạo cùng Sketch trên ChatGPT Images 2.5
The Verge/OpenAI
#ChatGPT Images 2.5 #Tính năng Sketch #Chỉnh sửa hình ảnh #Trí tuệ nhân tạo #OpenAI

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