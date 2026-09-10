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Số hóa - Xe

Ford Việt Nam ưu đãi tháng 9/2026, đẩy mạnh trải nghiệm Ready Set Ford

Ford Việt Nam vừa triển khai chương trình ưu đãi dành cho nhiều dòng ôtô trong tháng 9, đồng thời tiếp tục tổ chức chuỗi trải nghiệm và lái thử Ready Set Ford.

Tâm Võ
Video: Trải nghiệm tinh thần Ready Set Ford.

Các hoạt động trong chuỗi trả nghiệm và lái thử Ready Set Ford trên toàn quốc của Ford Việt Nam được xây dựng theo ba tinh thần “Kiến Tạo – Khám Phá – Bứt Phá”, kết hợp trải nghiệm sản phẩm, lái thử và hoạt động tương tác, giúp khách hàng trực tiếp tìm hiểu các dòng xe mới, những nâng cấp về công nghệ cũng như chính sách sở hữu.

Cùng với đó, trong tháng 9 này, Ford Việt Nam áp dụng nhiều chương trình ưu đãi dành cho các nhóm sản phẩm từ SUV đô thị, SUV đa dụng, xe thương mại đến bán tải và xe điện.

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Ford Việt Nam ưu đãi tháng 9, đẩy mạnh trải nghiệm Ready Set Ford.

Cụ thể, trong phân khúc SUV đô thị Ford Territory, khách hàng được hưởng ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ, tùy từng phiên bản. Mức hỗ trợ được tính trên cơ sở lệ phí trước bạ 10% đối với xe du lịch và áp dụng chung tại các tỉnh, thành phố. Cùng với chính sách bảo hành tiêu chuẩn dài, chương trình được kỳ vọng hỗ trợ khách hàng giảm chi phí ban đầu khi sở hữu mẫu SUV đô thị này.

Với Ford Everest, khách hàng được hỗ trợ lên đến 50% lệ phí trước bạ, áp dụng khác nhau tùy từng phiên bản, mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV đa dụng phục vụ cả nhu cầu gia đình và những hành trình dài. Chương trình không áp dụng cho Everest Platinum 2.3L máy xăng. Mức ưu đãi lệ phí trước bạ căn cứ trên lệ phí trước bạ 10% đối với xe du lịch, áp dụng chung cho tất cả các tỉnh thành.

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Ford Việt Nam áp dụng nhiều chương trình ưu đãi dành cho các nhóm sản phẩm từ SUV đô thị, SUV đa dụng, xe thương mại đến bán tải và xe điện.

Đối với dòng bán tải Ford Ranger, phiên bản XLS 4x2 có giá đặc biệt từ 707 triệu đồng, trong khi Ranger XLS 4x4 có giá từ 776 triệu đồng, áp dụng đến hết ngày 30/9/2026. Hai phiên bản hướng tới các nhu cầu sử dụng khác nhau, trong đó bản 4x4 bổ sung hệ dẫn động bốn bánh, phù hợp với những hành trình có điều kiện địa hình đa dạng.

Đáng chú ý, khách hàng sở hữu Mustang Mach-E được hưởng bộ quyền lợi gồm miễn phí bộ sạc tại nhà, bộ sạc cầm tay và gói đặc quyền sạc công cộng miễn phí lên đến 5 năm, tổng giá trị lên đến 50 triệu đồng theo điều kiện chương trình.

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Ford tiếp tục mở rộng chuỗi Ready Set Ford. Sau sự kiện tại Hà Nội, chương trình dự kiến lần lượt đến Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Đắk Lắk và Đà Lạt.

Bên cạnh các ưu đãi, Ford áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn lên đến 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, dành cho Territory, Everest và Ranger. Chính sách này góp phần giúp khách hàng chủ động hơn về chi phí và kế hoạch sử dụng xe trong dài hạn.

Ford tiếp tục mở rộng chuỗi Ready Set Ford. Sau sự kiện tại Hà Nội, chương trình dự kiến lần lượt đến Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Đắk Lắk và Đà Lạt trong giai đoạn tháng 9-10/2026

Tại các sự kiện, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm và lái thử những mẫu xe như Ranger Raptor V6 3.0, Ranger Wildtrak 3.0, Everest 2.3 và Territory Platinum. Các bài lái thử được thiết kế để khách hàng cảm nhận khả năng vận hành, công nghệ hỗ trợ và tính linh hoạt của xe trong nhiều điều kiện.

Đặc biệt, ngày 19/9/2026, Ready Set Ford sẽ được triển khai tại hệ thống showroom đại lý Ford trên toàn quốc, ngoại trừ những địa phương đã tổ chức sự kiện quy mô lớn. Chương trình kết hợp lái thử đường trường, hoạt động tương tác, giao xe và các ưu đãi dành cho khách hàng tham gia.

Việc kết hợp chính sách ưu đãi với trải nghiệm thực tế được Ford triển khai nhằm đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời tạo thêm cơ hội để khách hàng đánh giá khả năng vận hành, trang bị và chi phí sở hữu trước khi đưa ra quyết định mua xe.

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