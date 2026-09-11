iPhone 18 Pro Max Burgundy gây sốt trên mạng

Sự kiện Apple giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cùng mẫu iPhone Duo màn hình gập đang tạo ra nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Trong đó, phiên bản iPhone 18 Pro Max màu Burgundy và chiếc iPhone Duo được cộng đồng công nghệ đặc biệt chú ý nhờ ngoại hình khác biệt. Chỉ vài giờ sau màn ra mắt, hình ảnh, video và bình luận về hai thiết bị liên tục xuất hiện trên Facebook, thu hút sự quan tâm từ cả người dùng phổ thông lẫn những người theo dõi hệ sinh thái Apple.

iPhone 18 Pro Max màu Burgundy thu hút sự chú ý nhờ tông đỏ đậm và khác biệt.

Màu đỏ Burgundy trên iPhone 18 Pro Max là một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất. Tông đỏ đậm mang đến diện mạo khác hẳn những màu sắc quen thuộc từng xuất hiện trên các mẫu iPhone Pro trước đây. Nhiều người dùng nhận xét màu mới có vẻ sang và nổi bật hơn khi kết hợp với khung máy cao cấp, thậm chí có ý kiến cho rằng màu sắc là lý do đủ sức khiến họ cân nhắc nâng cấp điện thoại.

Không ít bài đăng trên mạng xã hội nhanh chóng xuất hiện hình ảnh iPhone 18 Pro và Pro Max với các tùy chọn màu mới. Bên cạnh Burgundy, màu xanh cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Một số người dùng cho rằng Apple đang tạo ra sức hút theo cách khá đơn giản khi bổ sung màu sắc mới, trong bối cảnh thiết kế tổng thể của dòng iPhone 18 Pro không thay đổi quá mạnh so với thế hệ trước. Điều này cũng khiến cuộc tranh luận chuyển từ câu chuyện nâng cấp phần cứng sang lựa chọn màu máy phù hợp với cá tính của từng người.

Nếu iPhone 18 Pro Max Burgundy tạo chú ý nhờ ngoại hình thì iPhone Duo lại gây tò mò bởi đây là mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. Hình ảnh thiết bị ở cả trạng thái mở và gập nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều nền tảng, kéo theo hàng loạt bình luận về thiết kế. Phần màn hình lớn khi mở, khả năng gập lại và camera ẩn dưới màn hình là những chi tiết được cộng đồng công nghệ quan tâm đặc biệt.

Một số người dùng kỳ vọng iPhone Duo có thể tạo ra cách sử dụng khác biệt so với iPhone truyền thống, thậm chí đặt câu hỏi liệu thiết bị có thể thay thế một phần nhu cầu sử dụng máy tính bảng hay không. Những bình luận hài hước về mức độ hấp dẫn của sản phẩm cũng xuất hiện liên tục, cho thấy sức hút của mẫu iPhone màn hình gập vượt ra ngoài nhóm người dùng chuyên theo dõi công nghệ. Tuy nhiên, bên cạnh sự hào hứng, giá bán cao cũng được xem là rào cản lớn đối với người dùng Việt Nam đang cân nhắc sở hữu thiết bị.

iPhone Duo gây tò mò với thiết kế màn hình gập và camera ẩn dưới màn hình.

Phản ứng ban đầu trên mạng xã hội chưa thể phản ánh chính xác sức bán của sản phẩm, nhưng cho thấy Apple đã tạo được hai điểm nhấn rõ rệt trong thế hệ iPhone mới. iPhone 18 Pro Max Burgundy thu hút bằng màu sắc mới lạ, trong khi iPhone Duo đánh dấu bước chuyển đáng chú ý khi Apple bước vào thị trường smartphone màn hình gập. Trong thời gian tới, khả năng hai sản phẩm duy trì sức nóng sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào trải nghiệm thực tế, giá bán và mức độ đón nhận của người dùng.