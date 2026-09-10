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[GALLERY] Volkswagen ID. Polo từ 775 triệu "cháy hàng", đặt mua chờ 10 tháng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Volkswagen ID. Polo từ 775 triệu "cháy hàng", đặt mua chờ 10 tháng

Volkswagen ID. Polo - mẫu xe điện giá rẻ mới mở bán tại châu Âu được cho là đang phải đối mặt với thời gian chờ 10 tháng sau khi thu hút hơn 30.000 đơn.

Nguyễn Chung
Volkswagen ID. Polo được cho là đang phải đối mặt với thời gian chờ 10 tháng sau khi thu hút hơn 30.000 đơn đặt hàng. Việc phải chờ đợi trong thời gian dài để nhận một chiếc Ferrari mới hoặc Porsche phiên bản đặc biệt là điều không còn xa lạ với người mua ôtô thế giới. Tuy nhiên, một số khách hàng mua ID. Polo tại châu Âu cũng đang phải đối mặt với tình cảnh này.
Volkswagen ID. Polo được cho là đang phải đối mặt với thời gian chờ 10 tháng sau khi thu hút hơn 30.000 đơn đặt hàng. Việc phải chờ đợi trong thời gian dài để nhận một chiếc Ferrari mới hoặc Porsche phiên bản đặc biệt là điều không còn xa lạ với người mua ôtô thế giới. Tuy nhiên, một số khách hàng mua ID. Polo tại châu Âu cũng đang phải đối mặt với tình cảnh này.
Theo truyền thông Đức, lượng đơn đặt hàng của Volkswagen ID. Polo tại châu Âu đã ghi nhận con số hơn 30.000. Con số này càng ấn tượng hơn khi trong thời gian đầu, khách hàng phải đặt mua khi chưa được nhìn thấy xe tại đại lý chứ chưa nói đến việc lái thử. “Toàn bộ dòng ID. Polo đã bán hết. Thời gian chờ ít nhất là 10 tháng", người đứng đầu một tập đoàn đại lý Volkswagen lớn nói với phóng viên Automobilwoche.
Theo truyền thông Đức, lượng đơn đặt hàng của Volkswagen ID. Polo tại châu Âu đã ghi nhận con số hơn 30.000. Con số này càng ấn tượng hơn khi trong thời gian đầu, khách hàng phải đặt mua khi chưa được nhìn thấy xe tại đại lý chứ chưa nói đến việc lái thử. “Toàn bộ dòng ID. Polo đã bán hết. Thời gian chờ ít nhất là 10 tháng", người đứng đầu một tập đoàn đại lý Volkswagen lớn nói với phóng viên Automobilwoche.
Điều đó khiến việc đặt một chiếc Volkswagen ID. Polo theo cấu hình riêng có thể đòi hỏi nhiều kiên nhẫn hơn cả một số mẫu xe đắt tiền và độc đáo hơn. Chẳng hạn, đại lý McLaren Palm Beach cho biết việc đặt mua một chiếc siêu xe của thương hiệu Anh quốc từ nhà máy có thể mất từ “8 tuần đến 6 tháng”. Tất nhiên, đại lý McLaren này cũng cảnh báo không thể bảo đảm ngày giao xe chính xác.
Điều đó khiến việc đặt một chiếc Volkswagen ID. Polo theo cấu hình riêng có thể đòi hỏi nhiều kiên nhẫn hơn cả một số mẫu xe đắt tiền và độc đáo hơn. Chẳng hạn, đại lý McLaren Palm Beach cho biết việc đặt mua một chiếc siêu xe của thương hiệu Anh quốc từ nhà máy có thể mất từ “8 tuần đến 6 tháng”. Tất nhiên, đại lý McLaren này cũng cảnh báo không thể bảo đảm ngày giao xe chính xác.
Volkswagen cho biết hãng hiện đang tăng sản lượng của ID. Polo tại nhà máy Martorell ở Tây Ban Nha. Những khách hàng không muốn chờ đợi có thể tìm thấy những chiếc xe được lên cấu hình sẵn tại đại lý. Một đại lý nói với phóng viên tờ Automobilwoche rằng những chiếc xe được đặt hàng vào thời điểm hiện tại có thể phải đến tháng 5 hoặc tháng 6/2027 mới được bàn giao.
Volkswagen cho biết hãng hiện đang tăng sản lượng của ID. Polo tại nhà máy Martorell ở Tây Ban Nha. Những khách hàng không muốn chờ đợi có thể tìm thấy những chiếc xe được lên cấu hình sẵn tại đại lý. Một đại lý nói với phóng viên tờ Automobilwoche rằng những chiếc xe được đặt hàng vào thời điểm hiện tại có thể phải đến tháng 5 hoặc tháng 6/2027 mới được bàn giao.
Volkswagen tất nhiên không phải là hãng duy nhất gặp vấn đề này. Thương hiệu cùng tập đoàn là Skoda được cho là đã nhận hơn 35.000 đơn đặt hàng cho mẫu xe điện Epiq. Trong khi đó, các đại lý cho biết Cupra Raval cũng đã kín đơn trong nhiều tháng. Cả hai mẫu xe này đều sử dụng khung gầm MEB+ với cấu hình 1 mô-tơ điện, dẫn động cầu trước giống Volkswagen ID. Polo.
Volkswagen tất nhiên không phải là hãng duy nhất gặp vấn đề này. Thương hiệu cùng tập đoàn là Skoda được cho là đã nhận hơn 35.000 đơn đặt hàng cho mẫu xe điện Epiq. Trong khi đó, các đại lý cho biết Cupra Raval cũng đã kín đơn trong nhiều tháng. Cả hai mẫu xe này đều sử dụng khung gầm MEB+ với cấu hình 1 mô-tơ điện, dẫn động cầu trước giống Volkswagen ID. Polo.
Kế hoạch của Tập đoàn Volkswagen nhằm đưa giá xe điện đến gần hơn với những mẫu ôtô cỡ nhỏ sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, qua đó đối phó với các đối thủ Trung Quốc. Mẫu SUV mới mang tên Volkswagen ID. Cross cũng được cho là đang thu hút nhiều sự quan tâm ban đầu của khách hàng.
Kế hoạch của Tập đoàn Volkswagen nhằm đưa giá xe điện đến gần hơn với những mẫu ôtô cỡ nhỏ sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, qua đó đối phó với các đối thủ Trung Quốc. Mẫu SUV mới mang tên Volkswagen ID. Cross cũng được cho là đang thu hút nhiều sự quan tâm ban đầu của khách hàng.
Trong khi đó, Volkswagen ID.3 Neo nâng cấp phải đối mặt với thời gian chờ giao xe từ 2 đến 3 tháng. Đây đều là tin tốt đối với Volkswagen và hãng thực sự đang rất cần những tín hiệu tích cực vào lúc này. Trước đó, Volkswagen đã công bố sẽ cắt giảm 100.000 nhân sự, đóng cửa nhiều nhà máy và có khả năng khai tử thương hiệu Seat sau năm 2030 trong nỗ lực xoay chuyển tình hình kinh doanh.
Trong khi đó, Volkswagen ID.3 Neo nâng cấp phải đối mặt với thời gian chờ giao xe từ 2 đến 3 tháng. Đây đều là tin tốt đối với Volkswagen và hãng thực sự đang rất cần những tín hiệu tích cực vào lúc này. Trước đó, Volkswagen đã công bố sẽ cắt giảm 100.000 nhân sự, đóng cửa nhiều nhà máy và có khả năng khai tử thương hiệu Seat sau năm 2030 trong nỗ lực xoay chuyển tình hình kinh doanh.
Về Volkswagen ID. Polo, mẫu xe này đã chính thức trình làng vào hồi tháng 5/2026. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.053 x 1.816 x 1.530 mm và chiều dài cơ sở 2.600 mm. Khoang hành lý của xe có dung tích tiêu chuẩn 441 lít và sẽ tăng lên 1.240 lít khi gập hàng ghế sau.
Về Volkswagen ID. Polo, mẫu xe này đã chính thức trình làng vào hồi tháng 5/2026. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.053 x 1.816 x 1.530 mm và chiều dài cơ sở 2.600 mm. Khoang hành lý của xe có dung tích tiêu chuẩn 441 lít và sẽ tăng lên 1.240 lít khi gập hàng ghế sau.
Cả hai phiên bản trên đều hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 90 kW, cho phép sạc từ 10% lên 80% trong 23 phút. Trong khi đó, công suất sạc chậm AC đạt tối đa 11 kW. Đứng đầu bảng là phiên bản sử dụng mô-tơ điện mạnh 211 mã lực, giúp Volkswagen ID. Polo tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,4 giây.
Cả hai phiên bản trên đều hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 90 kW, cho phép sạc từ 10% lên 80% trong 23 phút. Trong khi đó, công suất sạc chậm AC đạt tối đa 11 kW. Đứng đầu bảng là phiên bản sử dụng mô-tơ điện mạnh 211 mã lực, giúp Volkswagen ID. Polo tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,4 giây.
Phiên bản cao cấp Volkswagen ID. Polo còn được trang bị pin niken-manga-coban (NMC) với dung lượng 52 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 454 km theo tiêu chuẩn WLTP. Công suất sạc nhanh DC được nâng lên 105 kW nhưng thời gian sạc từ 10%-80% kéo dài hơn đôi chút, ở mức 24 phút.
Phiên bản cao cấp Volkswagen ID. Polo còn được trang bị pin niken-manga-coban (NMC) với dung lượng 52 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 454 km theo tiêu chuẩn WLTP. Công suất sạc nhanh DC được nâng lên 105 kW nhưng thời gian sạc từ 10%-80% kéo dài hơn đôi chút, ở mức 24 phút.
Ngoài ra, xe còn có những trang bị đáng chú ý như ghế trước chỉnh điện 12 hướng tích hợp chức năng massage, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10 inch, màn hình cảm ứng giải trí trung tâm 13 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto...
Ngoài ra, xe còn có những trang bị đáng chú ý như ghế trước chỉnh điện 12 hướng tích hợp chức năng massage, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10 inch, màn hình cảm ứng giải trí trung tâm 13 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto...
Xe có dải đèn ID. Light kéo dài từ mặt táp-lô sang táp-pi cửa và có thể cảnh báo phương tiện đang tới gần trước khi cửa mở, hệ thống âm thanh Harman Kardon 10 loa, công suất 425 watt, cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính, sạc điện thoại không dây,... Volkswagen ID. Polo đã được mở bán tại thị trường Đức với giá khởi điểm từ 24.995 Euro (khoảng 775 triệu đồng).
Xe có dải đèn ID. Light kéo dài từ mặt táp-lô sang táp-pi cửa và có thể cảnh báo phương tiện đang tới gần trước khi cửa mở, hệ thống âm thanh Harman Kardon 10 loa, công suất 425 watt, cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính, sạc điện thoại không dây,... Volkswagen ID. Polo đã được mở bán tại thị trường Đức với giá khởi điểm từ 24.995 Euro (khoảng 775 triệu đồng).
Video: Giới thiệu mẫu xe điện cỡ nhỏ Volkswagen ID. Polo 2026.
Nguyễn Chung
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