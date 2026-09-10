[GALLERY] Volkswagen ID. Polo từ 775 triệu "cháy hàng", đặt mua chờ 10 tháng

Volkswagen ID. Polo - mẫu xe điện giá rẻ mới mở bán tại châu Âu được cho là đang phải đối mặt với thời gian chờ 10 tháng sau khi thu hút hơn 30.000 đơn.