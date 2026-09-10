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Apple khai tử iPhone 17 Pro sau khi ra mắt iPhone 18 Pro

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max chính thức rời danh mục sản phẩm của Apple sau khi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max xuất hiện.

Thiên Trang (th)
Apple khai tử iPhone 17 Pro sau khi ra mắt iPhone 18 Pro

Sau khi giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại sự kiện “Surprise and Shine”, Apple đã đưa ra một thay đổi quen thuộc trong danh mục sản phẩm khi ngừng bán trực tiếp bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max trên cửa hàng trực tuyến. Đây là cách Apple thường sử dụng để tạo khoảng trống cho thế hệ Pro mới, đồng thời tinh gọn danh mục iPhone sau mỗi mùa ra mắt.

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max từng là hai mẫu smartphone cao cấp nhất của Apple trong thế hệ iPhone 17.

Ra mắt vào tháng 9/2025, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max từng đánh dấu một bước thay đổi đáng chú ý trong thiết kế dòng Pro. Thay vì khung titan như iPhone 16 Pro, Apple chuyển sang kết cấu nguyên khối bằng nhôm 7000 series và tích hợp buồng hơi do hãng tự thiết kế để cải thiện khả năng kiểm soát nhiệt. Theo Apple, hệ thống này kết hợp với chip A19 Pro giúp hiệu suất duy trì của hai mẫu máy cao hơn tới 40% so với thế hệ trước, hướng tới những tác vụ nặng như chơi game, chỉnh sửa video và chạy mô hình AI cục bộ.

Về màn hình, iPhone 17 Pro sử dụng tấm nền Super Retina XDR kích thước 6,3 inch, trong khi iPhone 17 Pro Max sở hữu màn hình 6,9 inch. Cả hai đều hỗ trợ ProMotion với tần số quét lên tới 120 Hz, Always-On và độ sáng ngoài trời tối đa 3.000 nit. Apple cũng trang bị Ceramic Shield 2 ở mặt trước với khả năng chống trầy xước tốt hơn, đồng thời lần đầu đưa Ceramic Shield ra mặt lưng để tăng khả năng chống nứt.

Hệ thống camera là một trong những điểm nhấn lớn của iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro. Bộ đôi sở hữu ba camera 48 MP Fusion gồm camera chính, Ultra Wide và Telephoto mới, cung cấp khả năng chụp tương đương tám tiêu cự và zoom ở chất lượng quang học lên tới 8x. Camera trước Center Stage 18 MP sử dụng cảm biến vuông mới, cho phép chụp ảnh theo cả chiều dọc lẫn ngang mà không cần xoay điện thoại, đồng thời hỗ trợ quay video 4K HDR ổn định hơn và tính năng Dual Capture.

Không chỉ tập trung vào nhiếp ảnh, iPhone 17 Pro còn được Apple định vị như một thiết bị dành cho người sáng tạo nội dung. Máy hỗ trợ các tính năng quay video chuyên nghiệp như ProRes RAW, Apple Log 2 và genlock, trong khi chip A19 Pro cùng GPU 6 lõi được thiết kế để xử lý các tác vụ đồ họa và AI nặng. Khi ra mắt, iPhone 17 Pro có giá từ 34,99 triệu đồng tại Việt Nam, còn iPhone 17 Pro Max có giá từ 37,999 triệu đồng.

Thiết kế nhôm nguyên khối, chip A19 Pro và hệ thống ba camera 48 MP là những điểm nhấn trên iPhone 17 Pro.

Việc iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max biến mất khỏi cửa hàng trực tuyến sau khi thế hệ kế nhiệm xuất hiện vì vậy không đồng nghĩa hai mẫu máy lập tức không còn trên thị trường. Các đại lý vẫn có thể tiếp tục bán lượng hàng tồn kho, nhưng Apple sẽ tập trung danh mục Pro vào iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Cùng với sự xuất hiện của iPhone Duo, động thái này cho thấy danh mục iPhone của Apple đang được tái cấu trúc mạnh, khi hãng dành nhiều không gian hơn cho những thiết bị mới thay vì duy trì các mẫu Pro của thế hệ trước.

#Apple #iPhone 17 Pro #iPhone 18 Pro #smartphone cao cấp #công nghệ

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