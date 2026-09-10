Cứu sống người đàn ông bất ngờ ngừng tim khi đang ăn tối

Đang ăn cơm tối, người đàn ông bất ngờ bị ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, phải hồi sức liên tục hơn 50 phút.

Ngày 10/9, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống một người đàn ông bị ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, phải hồi sức liên tục hơn 50 phút.

Trước đó, ông T.P.L. (56 tuổi, ngụ phường Bến Thành, TP HCM), bất ngờ ngã quỵ, mất ý thức. Ngay lập tức, người thân đã gọi Trung tâm Cấp cứu 115 và liên tục thực hiện ép ngực, hồi sinh tim phổi tại chỗ cho bệnh nhân.

Khi ê-kíp Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định Cơ sở Sài Gòn đến nơi, ông L. vẫn ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, nghi do rối loạn nhịp thất nguy hiểm. Các bác sĩ lập tức hồi sinh tim phổi nâng cao, kiểm soát đường thở, hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc và tiếp tục hồi sức trong quá trình đưa người bệnh đến bệnh viện.

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Sau hơn 50 phút hồi sức liên tục, tuần hoàn tự phát được khôi phục. Tuy nhiên, người bệnh tiếp tục được hồi sức tích cực sau ngừng tim với thở máy, hỗ trợ huyết động, kiểm soát thân nhiệt và theo dõi chức năng tim, não, thận cùng các cơ quan quan trọng.

Kết quả đánh giá chuyên sâu cho thấy ông L. mắc bệnh cơ tim giãn, chức năng co bóp của tim giảm đáng kể. Tình trạng cơ tim giãn, suy yếu làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp thất nguy hiểm, có thể khiến tim mất khả năng bơm máu đột ngột và gây ngừng tuần hoàn.

Do đó, sau khi cứu được tuần hoàn, các bác sĩ tiếp tục tìm nguyên nhân rối loạn nhịp, điều trị bệnh cơ tim và suy tim, đồng thời xây dựng phương án dự phòng nguy cơ tái phát rối loạn nhịp thất và đột tử tim.

Sau thời gian ngừng tuần hoàn kéo dài, chức năng thận của ông L. bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người bệnh được điều trị thay thế thận liên tục để kiểm soát dịch, điện giải và các rối loạn chuyển hóa trong giai đoạn nguy kịch.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, huyết động và chức năng các cơ quan dần cải thiện, người bệnh không còn cần điều trị thay thế thận liên tục. Đến ngày thứ tư, thuốc vận mạch được ngưng, ông cai máy thở và được rút ống nội khí quản thành công.

Theo bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện người đột ngột bất tỉnh, không thở bình thường, cần gọi 115 và lập tức hồi sinh tim phổi. Ép ngực sớm, liên tục, hạn chế gián đoạn trong những phút đầu có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội sống của người bệnh.