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Số hóa - Xe

Android Pulse bất ngờ xuất hiện trên hàng triệu điện thoại

Android Pulse bất ngờ lộ diện trên Google Play khiến nhiều người dùng hoang mang, nhưng đây thực chất là dịch vụ hệ thống do Google phát triển.

Thiên Trang (th)
Android Pulse bất ngờ xuất hiện trên hàng triệu điện thoại

Một ứng dụng có tên Android Pulse đang bất ngờ xuất hiện trong danh sách ứng dụng chờ cập nhật trên Google Play, khiến không ít người dùng Android đặt câu hỏi vì không nhớ từng cài đặt công cụ này. Đáng chú ý hơn, biểu tượng của ứng dụng chỉ hiển thị dưới dạng một ô trống, càng khiến nó trông giống một phần mềm lạ trên điện thoại. Tuy nhiên, theo thông tin được cung cấp trên Google Play, Android Pulse mang tên gói com.google.android.apps.pulse và do chính Google phát triển. Ứng dụng được mô tả là công cụ phân phối các quy tắc nhằm phát hiện những bất thường liên quan đến việc sử dụng các tài nguyên hệ thống quan trọng của Android cũng như những ứng dụng đang cài trên thiết bị.

Android Pulse bất ngờ xuất hiện trong danh sách cập nhật Google Play trên nhiều thiết bị Android. (Ảnh: Teltarif)

Về bản chất, Android Pulse dường như là một thành phần hoạt động nền, thay vì một ứng dụng thông thường mà người dùng có thể mở lên để sử dụng. Công cụ này được thiết kế nhằm hỗ trợ Android phát hiện những trường hợp sử dụng tài nguyên bất thường, chẳng hạn một ứng dụng hoặc tiến trình chạy liên tục và tiêu thụ quá nhiều CPU, bộ nhớ hay pin. Việc nhận diện những bất thường như vậy có thể giúp hệ thống phát hiện sớm các vấn đề ảnh hưởng đến hiệu suất thiết bị hoặc thời lượng pin. Dù vậy, Google chưa công bố đầy đủ cách dữ liệu được Android Pulse phát hiện và xử lý, vì vậy người dùng hiện khó có thể biết chính xác toàn bộ cơ chế hoạt động bên trong của dịch vụ này.

Điều đáng chú ý là Android Pulse không phải một ứng dụng mới được Google âm thầm cài vào điện thoại ngay thời điểm người dùng nhìn thấy nó trên Google Play. Dữ liệu từ APKMirror được 9to5Google dẫn lại cho thấy thành phần này đã tồn tại từ tháng 3/2026 và trải qua nhiều phiên bản trước khi được chú ý rộng rãi. Danh sách trên Google Play hiện ghi nhận hơn 10 triệu lượt tải, cho thấy Android Pulse đã được phân phối tới một lượng lớn thiết bị Android. Điểm khiến người dùng bất ngờ nằm ở việc dịch vụ hệ thống này lần đầu xuất hiện rõ ràng trong giao diện cập nhật quen thuộc của Google Play, thay vì nằm ẩn trong nhóm thành phần hệ thống như trước.

Google sau đó xác nhận Android Pulse là một dịch vụ hệ thống của hãng. Theo thông tin được cung cấp, việc thành phần này xuất hiện trong danh sách cập nhật ứng dụng trên Google Play là ngoài dự kiến và Google đã phát hành bản cập nhật nhằm đưa Android Pulse trở lại vị trí phù hợp trong phần cài đặt hệ thống. Trên một số thiết bị Pixel, người dùng thậm chí có thể tìm thấy thành phần này trong nhóm dịch vụ hệ thống với tên gọi đơn giản là “Pulse”. Do được thiết kế để chạy nền, Android Pulse không cung cấp giao diện thông thường để người dùng mở lên rồi thực hiện quét hoặc kiểm tra thủ công.

Android Pulse là dịch vụ hệ thống do Google phát triển và được thiết kế để hoạt động nền trên thiết bị.

Với xác nhận từ Google, người dùng không cần hoảng sợ hay vội xóa Android Pulse chỉ vì ứng dụng bất ngờ xuất hiện trên điện thoại. Sự hiện diện của thành phần này không đồng nghĩa thiết bị đã bị nhiễm mã độc hoặc bị tin tặc xâm nhập. Người dùng cũng không cần tải thêm phiên bản khác từ bên ngoài hoặc cài đặt lại ứng dụng. Nếu muốn kiểm tra, có thể mở Google Play, chọn ảnh đại diện tài khoản, vào mục quản lý ứng dụng và thiết bị rồi xem danh sách cập nhật. Sự việc cũng cho thấy xu hướng Google tách ngày càng nhiều thành phần Android thành các dịch vụ có thể cập nhật độc lập, qua đó cho phép hãng nhanh chóng bổ sung hoặc điều chỉnh chức năng hệ thống mà không nhất thiết phải chờ một phiên bản Android lớn tiếp theo.

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