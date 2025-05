Xúc động lễ truy điệu, an táng 76 hài cốt liệt sĩ

Tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 76 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất nước Lào.

Ngày 20/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trọng thể Lễ Truy điệu và an táng 76 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất nước Lào được quy tập trong mùa khô 2024 - 2025 trở về đất mẹ.

Được biết, mùa khô năm 2024 - 2025, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Sổm Bun (nước CHDCND Lào).

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Phạm Bằng

Quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đất nước bạn Lào, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn, nhất là địa hình hiểm trở, thông tin mộ chí ít, chủ yếu nằm ở vùng sâu, vùng xa, rừng núi.

Với tinh thần trách nhiệm cao cả và tình cảm sâu nặng với các anh hùng liệt sĩ, được sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, ngành, địa phương và Nhân dân các bộ tộc Lào, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, cất bốc được 76 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Sổm Bun đưa trở về đất mẹ thân yêu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An trình bày điếu văn tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc, đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Lào anh em. Với tinh thần đoàn kết, quả cảm, mưu trí, các đồng chí đã lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng 2 nước, tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và trang sử hào hùng của 2 dân tộc Việt Nam - Lào.