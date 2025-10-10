Hà Nội

Xã hội

Xúc động Công an xã ở Bắc Ninh giúp dân gặt lúa vượt lũ

Dù nước ngập, nhưng 28 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mỹ Thái vẫn kiên cường bám trụ vừa di dời tài sản đơn vị, vừa trực tiếp xuống cơ sở giúp dân vượt lũ.

Khánh Hoài

Từ ngày 7/10, do ảnh hưởng của bão số 11 bão Matmo, nước sông tràn về khiến toàn bộ 10 thôn xã Dương Đức (cũ), nay là xã Mỹ Thái (tỉnh Bắc Ninh) đều ngập sâu (9/10 thôn ngập sâu). Hàng nghìn ngôi nhà, ha lúa, hoa màu, tài sản, vật nuôi bị nước lũ nhấn chìm, cuối trôi, đường đi lại bị cô lập.

a4.jpg
Trụ sở Công an xã Công an xã Mỹ Thái ngập sâu trong nước lũ.

Trụ sở Công an xã Công an xã Mỹ Thái cũng bị ngập gần quá tầng một, toàn bộ hồ sơ, trang thiết bị phải di chuyển khẩn cấp. Dù vậy, 28 cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên cường bám trụ vừa di dời tài sản đơn vị, vừa trực tiếp xuống cơ sở giúp dân. Nhiều chiến sĩ dù nhà riêng cũng bị ngập nhưng vẫn tạm gác việc gia đình, dồn toàn bộ sức lực cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

a3.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mỹ Thái vẫn kiên cường bám trụ vừa di dời tài sản đơn vị, vừa trực tiếp xuống cơ sở giúp dân

Ngay khi nước lũ tràn về gây ngập, Thượng tá Vũ Ngọc Hùng - Trưởng Công an xã Mỹ Thái đã chỉ đạo huy động toàn bộ quân số, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm, khẩn trương tiếp cận các thôn vùng ngập sâu như Cổng Phên, Danh, Lâm Sơn, Cầu Đầm, Hồng Giang, Đậu… nơi có nhà dân ngập từ 1 đến 2 mét, nhiều hộ bị cô lập nhiều ngày.

a2-6259.jpg
a1-2855.jpg
Công an xã Mỹ Thái giúp người dân gặt lúa vượt lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã phối hợp với lực lượng dân quân, bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tổ chức cứu nạn, cứu hộ, di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn, hỗ trợ lương thực, nước uống, thuốc men. Đồng thời triển khai cảnh báo khu vực nguy hiểm, tìm kiếm người mất tích và đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho Nhân dân.

Không chỉ cứu người, bảo vệ tài sản, lực lượng Công an xã Mỹ Thái còn xuống ruộng cùng dân gặt lúa chống ngập. Khi nước dâng cao, trạm bơm phải tạm dừng xả, hàng trăm ha lúa chín đứng trước nguy cơ mất trắng, các chiến sĩ đã khoác áo phao, lội nước cắt lúa chuyển lên xuồng để kịp cứu mùa vàng cho dân.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Công an Bắc Ninh hỗ trợ giúp đỡ đưa trẻ sơ sinh và nhiều người dân ra khỏi vùng nước lũ nguy hiểm.

