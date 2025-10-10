Hà Nội

Xã hội

Bắc Ninh hỗ trợ khẩn cấp 20 tỷ đồng giúp dân vượt lũ

Ban Vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh (UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh) đã phân bổ 20 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp người dân tại 17 xã, phường.

Khánh Hoài

Số tiền 20 tỷ đồng được trích từ nguồn Quỹ của Ban vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh. 17 xã, phường được hỗ trợ khẩn cấp gồm: Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Tam Tiến, Tam Giang, Kinh Bắc, Vân Hà, Nếnh, Hợp Thịnh, Hoàng Vân, Xuân Cẩm, Mỹ Thái, Kép, Tiên Lục, Lạng Giang, Tân An.

Khoản hỗ trợ sẽ được chuyển vào tài khoản của Ban Vận động cứu trợ hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường để kịp thời mua lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống, vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, khử khuẩn sau thiên tai và các nhu yếu phẩm cấp thiết khác.

cats-7516.jpg
Mưa lũ đã gây ngập lụt nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 11, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có mưa to và rất to, lũ trên các trên sông Cầu, sông Thương dâng lên cao trên mức báo động 3, gây ra các sự cố úng ngập các khu dân cư ven sông, sạt lở đồi núi, tràn nước qua mặt đê.

Tính đến 7h ngày 10/10, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 4 người tử vong, 2 người bị thương do bão lũ; 5.387 hộ dân được di dời, hơn 6.700 hộ bị cô lập; 26 ngầm bị tràn; 46 tuyến đường bị ngập không đi lại được; 121m đường bị sạt lở; 135 điểm bị sạt lở đất; hơn 6.600ha hoa màu, lúa bị ngập.

