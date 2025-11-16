Xuất hiện vết nứt lớn trên đồi, Hà Tĩnh khẩn trương sơ tán người dân

Ngọn đồi cao khoảng 50m có vết nứt dài 150m, đã bị sụt lún 80cm, thậm chí có nơi bị sụt tới 1m, tạo nên rãnh sâu rất nguy hiểm.

Ngày 16/11, thông tin từ UBND xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) xác nhận, tại khu vực đồi núi ở thôn Quyết Thắng xuất hiện vết nứt dài 150m, địa phương đã chủ động sơ tán 2 hộ dân với 8 nhân khẩu, đồng thời tiến hành cấm đường để đảm bảo an toàn.

Vết nứt kéo dài 150...

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 15/11, khi đang dọn khối lượng đất từ mái taluy dương tràn xuống tuyến đường giao thông trục xã bị sạt lở sau mưa lớn, người dân tá hỏa khi phát hiện trên ngọn đồi phía trên đã bị nứt, sụt lún nghiêm trọng.

...tạo nên rãnh sâu.

Cụ thể, ngọn đồi cao khoảng 50m có vết nứt dài khoảng 150m, đã bị sụt lún 80cm, thậm chí có nơi bị sụt tới 1m, tạo nên rãnh sâu. Trước nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, chính quyền xã Sơn Kim 2 đã huy động lực lượng rào chắn, cấm đường qua vị trí đồi bị sụt trượt và sơ tán 2 hộ dân với 8 nhân khẩu sinh sống phía dưới chân đồi.

Lực lượng chức năng rào chắn, cấm người qua lại ngọn đồi.

Hiện, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi tình hình để kịp thời có các phương án ứng phó trong trường hợp xấu xảy ra.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người dân tập trung tìm người bị nước cuốn mất tích tại xã Tuy Phong: