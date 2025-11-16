Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xuất hiện vết nứt lớn trên đồi, Hà Tĩnh khẩn trương sơ tán người dân

Ngọn đồi cao khoảng 50m có vết nứt dài 150m, đã bị sụt lún 80cm, thậm chí có nơi bị sụt tới 1m, tạo nên rãnh sâu rất nguy hiểm.

Hạo Nhiên

Ngày 16/11, thông tin từ UBND xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) xác nhận, tại khu vực đồi núi ở thôn Quyết Thắng xuất hiện vết nứt dài 150m, địa phương đã chủ động sơ tán 2 hộ dân với 8 nhân khẩu, đồng thời tiến hành cấm đường để đảm bảo an toàn.

image-1.jpg
Vết nứt kéo dài 150...

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 15/11, khi đang dọn khối lượng đất từ mái taluy dương tràn xuống tuyến đường giao thông trục xã bị sạt lở sau mưa lớn, người dân tá hỏa khi phát hiện trên ngọn đồi phía trên đã bị nứt, sụt lún nghiêm trọng.

z7227772176327-f4b1917a42d55ebde19aa665b9133aca-6114-3284.jpg
...tạo nên rãnh sâu.

Cụ thể, ngọn đồi cao khoảng 50m có vết nứt dài khoảng 150m, đã bị sụt lún 80cm, thậm chí có nơi bị sụt tới 1m, tạo nên rãnh sâu. Trước nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, chính quyền xã Sơn Kim 2 đã huy động lực lượng rào chắn, cấm đường qua vị trí đồi bị sụt trượt và sơ tán 2 hộ dân với 8 nhân khẩu sinh sống phía dưới chân đồi.

image-2.jpg
Lực lượng chức năng rào chắn, cấm người qua lại ngọn đồi.

Hiện, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi tình hình để kịp thời có các phương án ứng phó trong trường hợp xấu xảy ra.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người dân tập trung tìm người bị nước cuốn mất tích tại xã Tuy Phong:

(Nguồn: PLO)
#Hà Tĩnh #nứt núi #sơ tán #người dân #cấm đường #rãnh sâu

Bài liên quan

Xã hội

Xuất hiện nhiều vết nứt trên đồi đe dọa 54 hộ đồng bào Xơ Đăng

Quả đồi gần làng Đăk Sun, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện nhiều vết nứt gãy, nguy cơ sạt lở đất đe dọa tính mạng, tài sản người dân rất cao.

Ngày 5/11, ông Đinh Xuân Hòa – Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua kiểm tra hiện có một quả đồi gần làng Đăk Sun xuất hiện nhiều vết nứt gãy, nguy cơ sạt lở đất đe dọa tính mạng, tài sản người dân rất cao.

Sau mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, chính quyền xã Ngọc Linh đã tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các khu dân cư. Qua đó, phát hiện quả đồi ở thôn Đăk Sun xuất hiện rất nhiều vết nứt và đứt gãy.

Xem chi tiết

Xã hội

Xã biên giới Đăk Plô sơ tán khẩn 12 hộ dân do xuất hiện vết nứt dài trên đỉnh đồi

Qua kiểm tra, vết nứt trên đỉnh đồi ở thôn Rooc Mẹt xuất hiện sau thời gian dài mưa lớn, có chiều rộng 5 - 15 cm, sâu 45 - 50 cm, kéo dài gần 200m. 

Ngày 27/9, ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, tại thôn Rooc Mẹt phát hiện một vết nứt trên đỉnh đồi kéo dài gần 200m, đe dọa trực tiếp đến 12 hộ dân.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, chính quyền địa phương đã quyết định sơ tán khẩn cấp người dân và cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Xem chi tiết

Xã hội

Sơ tán gần 700 người dân Đà Nẵng đến nơi an toàn sau vụ sạt lở kinh hoàng

 Đà Nẵng phong tỏa hiện trường vụ sạt lở quả đồi giữa rời nắng ráo nghi làm 3 người mất tích, sơ tán gần 700 người dân về khu vực an toàn.

Tối 14/11, thông tin từ lãnh đạo xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, tính đến 20h tối nay, ba người nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở xảy ra sáng cùng ngày vẫn mất liên lạc. Chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm kiếm tung tích các nạn nhân.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, xã đã tổ chức di dời khẩn cấp 171 hộ với 664 người của hai thôn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đó, 87 hộ với 350 nhân khẩu ở thôn H’juh được sơ tán về thôn Cha’lăng; 84 hộ với 314 nhân khẩu ở thôn G’lao được chuyển đến Trường Tiểu học Gari và thôn Ch’lăng để tạm trú.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nhà giáo hưởng lương thế nào?

Nhà giáo hưởng lương thế nào?

Theo Bộ GD&ĐT, ngoài lương, nhà giáo được hưởng một số loại phụ cấp gồm: phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi nghề mức từ 25% - 70%. 