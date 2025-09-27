Hà Nội

Xã hội

Xã biên giới Đăk Plô sơ tán khẩn 12 hộ dân do xuất hiện vết nứt dài trên đỉnh đồi

Qua kiểm tra, vết nứt trên đỉnh đồi ở thôn Rooc Mẹt xuất hiện sau thời gian dài mưa lớn, có chiều rộng 5 - 15 cm, sâu 45 - 50 cm, kéo dài gần 200m. 

Hà Ngọc Chính - H. Đại

Ngày 27/9, ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, tại thôn Rooc Mẹt phát hiện một vết nứt trên đỉnh đồi kéo dài gần 200m, đe dọa trực tiếp đến 12 hộ dân.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, chính quyền địa phương đã quyết định sơ tán khẩn cấp người dân và cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

xa.jpg
Xã biên giới Đăk Plô nhìn từ trên cao

Khu vực phía dưới chân đồi có 12 hộ dân, với 54 nhân khẩu (chủ yếu là đồng bào Gié Triêng) đang sinh sống. Phía sau nhà ở của các hộ dân cũng xuất hiện các vết nứt kéo dài, có nguy cơ gây mất an toàn về nhà ở, tài sản, tính mạng khi xảy ra sạt lở đất.

vet-nut.jpg
Chính quyền xã đã kiểm tra và xác định: Vết nứt có chiều rộng 5 - 15 cm, sâu 45 - 50 cm, kéo dài gần 200m trên đỉnh đồi.
kiem-tra.jpg

“UBND xã đã cắm biển cảnh báo, thông báo cho bà con trong thôn hạn chế đi lại gần nơi có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, vận động các hộ dân di dời đến nơi an toàn, ở xen ghép với các nhà dân điểm trường học”, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô cho biết.

canh-bao.jpg
Xã đã cắm biển cảnh báo

Cũng theo ông Vĩnh, UBND xã đã có văn bản đề nghị Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi cử cán bộ chuyên môn, chuyên ngành phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường, nhằm xác đinh nguyên nhân và có giải pháp xử lý bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, ổn định đời sống người dân”.

Xã biên giới Đăk Plô có 13 thôn, với 1.681 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, có địa hình đồi núi, độ dốc lớn. Các khu vực dân cư sinh sống gần ta luy dương nên vào mùa mưa có nguy cơ sạt lở đất rất cao.

Mời bạn đọc xem Video " Xuất hiện vết nứt trên đỉnh đồi dài gần 200m
