Xuất hiện nhiều vết nứt trên đồi đe dọa 54 hộ đồng bào Xơ Đăng

Quả đồi gần làng Đăk Sun, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện nhiều vết nứt gãy, nguy cơ sạt lở đất đe dọa tính mạng, tài sản người dân rất cao.

Ngày 5/11, ông Đinh Xuân Hòa – Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua kiểm tra hiện có một quả đồi gần làng Đăk Sun xuất hiện nhiều vết nứt gãy, nguy cơ sạt lở đất đe dọa tính mạng, tài sản người dân rất cao.

Sau mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, chính quyền xã Ngọc Linh đã tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các khu dân cư. Qua đó, phát hiện quả đồi ở thôn Đăk Sun xuất hiện rất nhiều vết nứt và đứt gãy.

Nhiều vết đứt gãy xuất hiện trên đồi gần làng Đăk Sun, xã Ngọc Linh.

Nhiều đoạn đứt gãy có độ chênh lệch hơn 50cm, kéo dài hàng trăm mét và một số đoạn đường bê tông cạnh quả đồi cũng xuất hiện nhiều vết nứt.

Sinh sống phía sau quả đồi là 54 hộ đồng Xơ Đăng, nếu trời tiếp tục mưa thì nguy cơ sạt lở đất đe dọa tính mạng, tài sản người dân rất cao.

Phía sau ngọn đồi là 54 hộ dân người đồng bào Xở Đăng sinh sống.

Ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh cho biết, trước tình hình xuất hiện nhiều vết nứt trên quả đồi phía sau làng Đăk Sun, xã đã có phương án nếu trời mưa sẽ tổ chức di dời ngay 54 hộ dân đang sinh sống dưới chân đồi.

Có vết đứt gãy gây nứt lìa đường bê tông dẫn vào làng Đăk Sun.

Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có khu vực thôn Đăk Rế, thôn Long Năng cũng có nguy cơ sạt lở cao, xã cũng theo dõi sát tình hình và chủ động các phương án để đảm bảo an toàn cho người dân.

Đợt bão lũ vừa qua, xã Ngọc Linh đã chịu nhiều thiệt hại nặng nề, sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn, hư hỏng nhiều công trình thủy lợi, hệ thống cấp nước sinh hoạt, ước tổng thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng. Hiện công tác khắc phục đang được triển khai đồng bộ, khẩn trương.