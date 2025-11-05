Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xuất hiện nhiều vết nứt trên đồi đe dọa 54 hộ đồng bào Xơ Đăng

Quả đồi gần làng Đăk Sun, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện nhiều vết nứt gãy, nguy cơ sạt lở đất đe dọa tính mạng, tài sản người dân rất cao.

Tuệ Minh

Ngày 5/11, ông Đinh Xuân Hòa – Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua kiểm tra hiện có một quả đồi gần làng Đăk Sun xuất hiện nhiều vết nứt gãy, nguy cơ sạt lở đất đe dọa tính mạng, tài sản người dân rất cao.

Sau mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, chính quyền xã Ngọc Linh đã tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các khu dân cư. Qua đó, phát hiện quả đồi ở thôn Đăk Sun xuất hiện rất nhiều vết nứt và đứt gãy.

z7191478692271-45b8d837cecf9344306b0b4b7ee37b13.jpg
Nhiều vết đứt gãy xuất hiện trên đồi gần làng Đăk Sun, xã Ngọc Linh.

Nhiều đoạn đứt gãy có độ chênh lệch hơn 50cm, kéo dài hàng trăm mét và một số đoạn đường bê tông cạnh quả đồi cũng xuất hiện nhiều vết nứt.

Sinh sống phía sau quả đồi là 54 hộ đồng Xơ Đăng, nếu trời tiếp tục mưa thì nguy cơ sạt lở đất đe dọa tính mạng, tài sản người dân rất cao.

z7191479067464-f40a80fa0ca6fe8516fa9180eb62fc18.jpg
Phía sau ngọn đồi là 54 hộ dân người đồng bào Xở Đăng sinh sống.

Ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh cho biết, trước tình hình xuất hiện nhiều vết nứt trên quả đồi phía sau làng Đăk Sun, xã đã có phương án nếu trời mưa sẽ tổ chức di dời ngay 54 hộ dân đang sinh sống dưới chân đồi.

z7191478692268-046812bafed8885d6379dda6969bbc84.jpg
Có vết đứt gãy gây nứt lìa đường bê tông dẫn vào làng Đăk Sun.

Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có khu vực thôn Đăk Rế, thôn Long Năng cũng có nguy cơ sạt lở cao, xã cũng theo dõi sát tình hình và chủ động các phương án để đảm bảo an toàn cho người dân.

Đợt bão lũ vừa qua, xã Ngọc Linh đã chịu nhiều thiệt hại nặng nề, sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn, hư hỏng nhiều công trình thủy lợi, hệ thống cấp nước sinh hoạt, ước tổng thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng. Hiện công tác khắc phục đang được triển khai đồng bộ, khẩn trương.

2000 người dân xã Ngọc Linh dùng công cụ thô sơ cùng nhau khắc phục sạt lở.
#Nguy cơ sạt lở đất khu vực đồi #Ảnh hưởng của bão số 12 đến địa phương #Nguy cơ đe dọa sinh mạng người dân #Di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm #Tác động của mưa lớn đến hạ tầng #Thiệt hại do bão lũ gây ra

Bài liên quan

Xã hội

Quảng Ngãi khẩn trương làm cầu tạm, phá thế cô lập hàng trăm hộ dân

Chính quyền Quảng Ngãi đang khẩn trương làm cầu tạm, vận chuyển lương thực, thuốc men cho 1.280 người bị chia cắt sau cầu sập tại xã Bình Minh.

Chiều 2/11, các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tập kết vật liệu để làm cầu tạm, khắc phục tình trạng cô lập của 316 hộ dân đang bị chia cắt do cầu Cây Sung, ở thôn Phước An, xã Bình Minh (trước đây thuộc huyện Bình Sơn), bị sập.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ xã Bình Minh, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai biện pháp khắc phục sự cố.

Xem chi tiết

Xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác khắc phục sạt lở ở Quảng Ngãi

Bên cạnh công tác kiểm tra Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng thăm hỏi, động viên bà con yên tâm ổn định sinh hoạt trong thời gian tránh trú.

Chiều 30/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra công tác khắc phục sạt lở tại xã Thanh Bồng và Tây Trà Bồng.

1000022772.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng động viên, tặng quà người dân Quảng Ngãi bị ảnh hưởng bởi ﻿mưa lũ.
Xem chi tiết

Xã hội

Quảng Ngãi mở đường, tiếp tế thực phẩm cho 5 thôn bị cô lập

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng, 5 thôn vùng núi cao của xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi với hơn 1.700 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn.

Sáng 31/10, xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) huy động hơn 100 người gồm công an, dân quân, cán bộ và thanh niên mở tuyến đường nhỏ băng qua điểm sạt lở để tiếp tế lương thực cho 400 hộ dân ở 5 thôn (Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lâng và Tu Răng) bị cô lập do sạt lở núi.

g1.jpg
Lực lượng đang sẵng sàng gùi hàng thiếu yếu đến người dân vùng cô lập
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới