Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử phạt người phụ nữ xúc phạm người khác trên mạng xã hội

Bà L.T.L. sử dụng mạng xã hội (Facebook) đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác nên bị cơ quan Công an xử phạt 7,5 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 24/8, thông tin từ Công an phường Trần Phú (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà L.T.L. (SN 1978, trú tại TDP Hạ, phường Trần Phú) về hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook cá nhân đăng tải hình ảnh, nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông N.Đ.H.

Tại cơ quan công an, bà L. thừa nhận hành vi sai phạm, nội dung đăng tải trên Facebook là không có căn cứ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

68aabee81d3a6.jpg
Bà L.T.L. tại cơ quan Công an.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an phường Trần Phú đã xử phạt bà L.T.L. số tiền 7.500.000 đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm liên quan đến bài viết.

Qua vụ việc này, Công an phường Trần Phú khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm, tuân thủ các quy định pháp luật.

Quyền tự do ngôn luận phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, không được lợi dụng để cung cấp thông tin sai sự thật hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

#Xúc phạm #nhân phẩm #danh dự #người khác #mạng xã hội #Công an Hà Tĩnh

Bài liên quan

Xã hội

Người phụ nữ xúc phạm lực lượng chức năng vụ lao xe vào cảnh sát bảo vệ A80

Công an tỉnh Thái Nguyên làm việc với Đ.T.H.T - người đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng chức năng đảm bảo an ninh buổi hợp luyện A80.

Ngày 23/8, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, trong thời điểm cả nước một lòng hướng về sự kiện trọng đại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ngày 21/8, trên mạng xã hội xuất hiện video clip 2 đối tượng điều khiển xe máy tốc độ cao đâm thẳng vào Đại úy Cảnh sát cơ động đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hợp luyện A80, làm cho Cảnh sát cơ động bị chấn thương nặng.

76654.jpg
Phòng An ninh chính trị nội bộ tiến hành làm việc với Đ.T.H.T
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt nam thanh niên lái xe mui trần kéo xe tự chế quay TikTok

Để quảng cáo sản phẩm, Bùi Văn Hòa đã điều khiển ô tô kéo xe tự chế chở xe máy điện trên đường Nguyễn Huệ (TP Huế) để quay video rồi đăng TikTok.

Ngày 21/8, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt đối với Bùi Văn Hòa (SN 1999, trú phường Hương An) về hành vi điều khiển xe ô tô không thắt dây an toàn và kéo theo xe khác.

Trước đó, ngày 14/8, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện video ghi lại cảnh một thanh niên lái ô tô mui trần BKS 75A - 061.86 trên đường Nguyễn Huệ (phường Thuận Hóa) kéo theo phía sau một xe tự chế chở xe máy điện.

Xem chi tiết

Xã hội

Đăng thông tin sai sự thật về bảo hiểm y tế, người đàn ông bị phạt tiền

Người đàn ông ở TP Đà Nẵng đăng tải thông tin sai sự thật về bảo hiểm y tế bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 19/8, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.N.T (SN 1991, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân”.

Trước đó, ông V.N.T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung có liên quan đến mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình sau ngày 1/7/2025. Bài viết này kèm theo logo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng thông tin sai sự thật và dòng chữ: “Mức đóng trước và sau 1.7. Ib T để cấp online toàn quốc nha”.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới