Xử phạt người phụ nữ xúc phạm người khác trên mạng xã hội

Bà L.T.L. sử dụng mạng xã hội (Facebook) đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác nên bị cơ quan Công an xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 24/8, thông tin từ Công an phường Trần Phú (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà L.T.L. (SN 1978, trú tại TDP Hạ, phường Trần Phú) về hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook cá nhân đăng tải hình ảnh, nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông N.Đ.H.

Tại cơ quan công an, bà L. thừa nhận hành vi sai phạm, nội dung đăng tải trên Facebook là không có căn cứ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Bà L.T.L. tại cơ quan Công an.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an phường Trần Phú đã xử phạt bà L.T.L. số tiền 7.500.000 đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm liên quan đến bài viết.

Qua vụ việc này, Công an phường Trần Phú khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm, tuân thủ các quy định pháp luật.

Quyền tự do ngôn luận phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, không được lợi dụng để cung cấp thông tin sai sự thật hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.