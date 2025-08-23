Hà Nội

Xã hội

Người phụ nữ xúc phạm lực lượng chức năng vụ lao xe vào cảnh sát bảo vệ A80

Công an tỉnh Thái Nguyên làm việc với Đ.T.H.T - người đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng chức năng đảm bảo an ninh buổi hợp luyện A80.

Hải Ninh

Ngày 23/8, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, trong thời điểm cả nước một lòng hướng về sự kiện trọng đại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ngày 21/8, trên mạng xã hội xuất hiện video clip 2 đối tượng điều khiển xe máy tốc độ cao đâm thẳng vào Đại úy Cảnh sát cơ động đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hợp luyện A80, làm cho Cảnh sát cơ động bị chấn thương nặng.

76654.jpg
Phòng An ninh chính trị nội bộ tiến hành làm việc với Đ.T.H.T

Trên không gian mạng xuất hiện một số bình luận xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng chức năng, trong đó có một trường hợp tại tỉnh Thái Nguyên.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng làm rõ và tiến hành làm việc với trường hợp Đ.T.H.T (sinh năm 1985, tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) - người đăng tải thông tin trên mạng xã hội xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng chức năng đảm bảo an ninh, an toàn cho buổi hợp luyện A80.

Tại cơ quan Công an, Đ.T.H.T tường trình, khai nhận, đêm 21/8, T lên mạng xã hội facebook và thấy video 2 đối tượng lao xe đâm vào chốt bảo vệ hợp luyện A80, làm đại úy Cảnh sát cơ động chấn thương nặng.

Đ.T.H.T sử dụng facebook cá nhân bình luận với nội dung “đã là chốt sao không làm cái rào chặn chốt mà dùng người chặn chốt là ngu”, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng chức năng, khiến nhiều người bức xúc.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm Đ.T.H.T theo quy định của pháp luật.

