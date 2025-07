Quảng Ngãi phát hiện 02 doanh nghiệp xả thải trái quy định

Siêu thị Big C Go Quảng Ngãi xả thải vượt ngưỡng gây ô nhiễm Doanh nghiệp quản lý siêu thị không thực hiện giám sát môi trường nước thải theo đúng quy định. Khi cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện nhiều thông số vượt quy chuẩn cho phép.

Ngày 12/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty Cổ phần bất động sản bán lẻ Hùng Cường.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an Quảng Ngãi phát hiện Trung tâm thương mại và siêu thị Hùng Cường Big C (siêu thị GO Quảng Ngãi) vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.