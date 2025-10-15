Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử phạt Công ty TNHH đá tự nhiên Nam Giang vì đổ thải ra môi trường

Công ty Cổ phần đá tự nhiên Nam Giang bị xử phạt vì trong quá trình sản xuất, chế biến khối lượng bột đá, đá thải đổ thải không đúng quy định.

Gia Đạt

Ngày 15/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện Công ty Cổ phần đá tự nhiên Nam Giang trong quá trình sản xuất, chế biến khối lượng bột đá, đá thải đổ thải không đúng quy định với khối lượng 4,500 kg, được quy định tại điểm đ, khoản 8, Điều 26, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

dh.jpg
Ảnh minh họa.

Căn cứ hành vi, tính chất, mức độ vi phạm của Công ty Cổ phần đá tự nhiên Nam Giang, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần đá tự nhiên Nam Giang.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn các tổ chức, cá nhân có hành vi xả thải trái quy định để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Thông qua vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo và đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cần tăng cường công tác quản lý; tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ môi trường để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và kịp thời khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Đồng thời, thường xuyên hướng dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp, khu dân cư đầu tư vào công nghệ xanh về xử lý rác thải để bảo vệ môi trường và chủ động xây dựng phương án, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố về môi trường trong quá trình sản xuất, sinh hoạt.

Các tổ chức, cá nhân cần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, không tự ý đổ thải, xả thải ra môi trường. Đối với các cơ sở sản xuất đá cần xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải theo quy định, chủ động thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm.

Mọi người dân khi phát hiện hoạt động xả thải, đổ thải gây ô nhiễm môi trường cần báo cho lực lượng Công an nơi gần nhất hoặc qua số điện thoại của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa 0692.889.300 để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#Nam Giang #đá tự nhiên #xử phạt môi trường #đổ thải trái phép #bột đá

Bài liên quan

Xã hội

Đăng thông tin sai sự thật, người đàn ông ở Hà Tĩnh bị xử phạt

Với hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông D.Đ.C (Hà Tĩnh) bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 15/10, thông tin từ Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiến hành xác minh, xử lý trường hợp công dân D.Đ.C (SN 1963, trú tại xã Kỳ Anh) về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội Facebook.

68ef553f13259.jpg
Ông D.Đ.C làm việc với cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Triệu tập nhóm người đăng thông tin sai về an ninh sân bay Liên Khương

Với hành vi đăng tải video sai sự thật đến lực lượng an ninh tại Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương, anh P.Q.V.Q (Lâm Đồng) bị xử phạt 6,25 triệu đồng.

Ngày 15/10, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 1 cá nhân và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý thêm 3 trường hợp khác có hành vi đăng tải, chia sẻ video sai sự thật liên quan đến lực lượng an ninh tại Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương.

Cụ thể, anh P.Q.V.Q. (SN 1994, trú tại phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị xử phạt 6,25 triệu đồng vì hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" theo quy định pháp luật hiện hành.

Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội mạnh tay xử lý câu cá trái phép ở Hồ Tây

Lực lượng chức năng Hà Nội kiểm tra, xử phạt câu cá trái phép tại Hồ Tây, tuyên truyền bảo vệ môi trường và giữ gìn mỹ quan khu vực.

Theo đó, các lực lượng đã tổ chức nhiều đợt ra quân lớn vào ngày 04; 11 và 13/10, với đợt kiểm tra thứ ba vào sáng 13/10. Lực lượng chức năng đã nhắc nhở hơn 60 trường hợp và tịch thu nhiều ngư cụ.

Các đợt ra quân huy động 3 Tổ công tác với sự tham gia của nhiều đơn vị như Công an phường, Ban Quản lý Hồ Tây, và tổ trưởng dân phố. Lực lượng chức năng đã tập trung tuyên truyền trực tiếp tại hiện trường, giúp người dân nắm rõ quy định cấm đánh bắt thủy sản trái phép trên Hồ Tây.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bộ GD&ĐT 'siết' tuyển sinh 2026: Yêu cầu sớm công bố đề án, giảm phương thức xét tuyển

Bộ GD&ĐT 'siết' tuyển sinh 2026: Yêu cầu sớm công bố đề án, giảm phương thức xét tuyển

“Hoàn thiện và sớm công bố đề án tuyển sinh năm 2026, khắc phục triệt để vấn đề công bằng, tin cậy trong các phương thức, thực hiện phương án xét tuyển theo hướng ổn định, giảm số lượng phương thức xét tuyển bảo đảm phù hợp”, là yêu cầu của Bộ GD&ĐT đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm.