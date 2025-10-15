Xử phạt Công ty TNHH đá tự nhiên Nam Giang vì đổ thải ra môi trường

Công ty Cổ phần đá tự nhiên Nam Giang bị xử phạt vì trong quá trình sản xuất, chế biến khối lượng bột đá, đá thải đổ thải không đúng quy định.

Ngày 15/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện Công ty Cổ phần đá tự nhiên Nam Giang trong quá trình sản xuất, chế biến khối lượng bột đá, đá thải đổ thải không đúng quy định với khối lượng 4,500 kg, được quy định tại điểm đ, khoản 8, Điều 26, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Căn cứ hành vi, tính chất, mức độ vi phạm của Công ty Cổ phần đá tự nhiên Nam Giang, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần đá tự nhiên Nam Giang.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn các tổ chức, cá nhân có hành vi xả thải trái quy định để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Thông qua vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo và đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cần tăng cường công tác quản lý; tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ môi trường để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và kịp thời khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Đồng thời, thường xuyên hướng dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp, khu dân cư đầu tư vào công nghệ xanh về xử lý rác thải để bảo vệ môi trường và chủ động xây dựng phương án, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố về môi trường trong quá trình sản xuất, sinh hoạt.

Các tổ chức, cá nhân cần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, không tự ý đổ thải, xả thải ra môi trường. Đối với các cơ sở sản xuất đá cần xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải theo quy định, chủ động thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm.

Mọi người dân khi phát hiện hoạt động xả thải, đổ thải gây ô nhiễm môi trường cần báo cho lực lượng Công an nơi gần nhất hoặc qua số điện thoại của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa 0692.889.300 để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm.

