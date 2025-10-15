Triệu tập nhóm người đăng thông tin sai về an ninh sân bay Liên Khương

Với hành vi đăng tải video sai sự thật đến lực lượng an ninh tại Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương, anh P.Q.V.Q (Lâm Đồng) bị xử phạt 6,25 triệu đồng.

Ngày 15/10, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 1 cá nhân và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý thêm 3 trường hợp khác có hành vi đăng tải, chia sẻ video sai sự thật liên quan đến lực lượng an ninh tại Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương.

Cụ thể, anh P.Q.V.Q. (SN 1994, trú tại phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị xử phạt 6,25 triệu đồng vì hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" theo quy định pháp luật hiện hành.

Ba cá nhân khác, gồm: N.A.K. (SN 1987), L.N.T. (SN 1976, cùng trú tại phường Xuân Hương - Đà Lạt) và H.S.T. (SN 1987, trú tại xã Phú Sơn - Lâm Hà) hiện đang bị cơ quan công an tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan Công an làm việc với 4 cá nhân vi phạm.

Trước đó, các cá nhân này đã đăng tải và chia sẻ đoạn video ghi lại quá trình làm việc giữa lực lượng an ninh sân bay (bao gồm cảnh sát cơ động và an ninh hàng không) với một số tài xế xe công nghệ và du khách tại khu vực đón trả khách trong sân bay Liên Khương vào ngày 15/4/2025.

Video sau khi được đăng tải lên Facebook và TikTok đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Tuy nhiên, nội dung clip chứa nhiều thông tin sai lệch, mang tính quy chụp như: lực lượng an ninh "nhận tiền từ hãng taxi", "ngăn cản tài xế xe công nghệ đón khách", hay thậm chí là "tự ý lấy điện thoại của khách để hủy cuốc xe". Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định những nội dung này hoàn toàn không đúng sự thật và đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng chức năng.

Qua xác minh, cơ quan công an khẳng định: lực lượng an ninh sân bay chỉ thực thi đúng theo Quy định số 3 ngày 16/11/2018 của Cảng Hàng không Liên Khương về quản lý hoạt động và khai thác sân đậu xe ô tô. Theo đó, việc không cho phép xe công nghệ đón khách và yêu cầu hành khách không sử dụng dịch vụ xe công nghệ trong phạm vi sân bay là hoàn toàn đúng quy định pháp luật hiện hành.

Làm việc với cơ quan công an, cả 4 cá nhân nói trên đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời khai rằng nguyên nhân là do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, dẫn đến vi phạm khi sử dụng mạng xã hội, đồng thời tự nguyện gỡ các video đã đăng tải.

