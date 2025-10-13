Hà Nội

Xã hội

Hà Nội mạnh tay xử lý câu cá trái phép ở Hồ Tây

Lực lượng chức năng Hà Nội kiểm tra, xử phạt câu cá trái phép tại Hồ Tây, tuyên truyền bảo vệ môi trường và giữ gìn mỹ quan khu vực.

Theo Cao Thắng / VOV

Theo đó, các lực lượng đã tổ chức nhiều đợt ra quân lớn vào ngày 04; 11 và 13/10, với đợt kiểm tra thứ ba vào sáng 13/10. Lực lượng chức năng đã nhắc nhở hơn 60 trường hợp và tịch thu nhiều ngư cụ.

Các đợt ra quân huy động 3 Tổ công tác với sự tham gia của nhiều đơn vị như Công an phường, Ban Quản lý Hồ Tây, và tổ trưởng dân phố. Lực lượng chức năng đã tập trung tuyên truyền trực tiếp tại hiện trường, giúp người dân nắm rõ quy định cấm đánh bắt thủy sản trái phép trên Hồ Tây.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân không câu cá, thả lưới, neo đậu tàu thuyền tại Hồ Tây

Nhiều trường hợp đã được yêu cầu ký cam kết không tái phạm. Công an phường Tây Hồ đóng vai trò nòng cốt, đồng thời bố trí phương tiện chuyên dụng hỗ trợ vận chuyển tang vật vi phạm.

Lực lượng chức năng đã kiên quyết tịch thu cần câu, lưới và các ngư cụ liên quan đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

Sau đợt ra quân trong nhiều ngày, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở hơn 60 trường hợp có hành vi câu cá, thả lưới, neo đậu tàu thuyền, tập kết ngư cụ. Đã yêu cầu 20 trường hợp ký cam kết không tái phạm. Lực lượng chức năng cũng tịch thu 8 tấm lưới; 1 lồng sắt; 18 cần câu và 23 cuộn quăng ba tiêu.

Dù đã đạt được những kết quả tích cực bước đầu, công tác chấn chỉnh vẫn đối mặt với khó khăn nhất định. Một bộ phận người dân coi việc đánh bắt là kế sinh nhai, trong khi một số người từ địa phương khác đến chưa nắm rõ quy định. Đặc biệt, có đối tượng lợi dụng đêm tối hoặc ngày nghỉ để hoạt động lén lút.

Lực lượng chức năng yêu cầu người dân ký cam kết không tái phạm

Trước thực trạng này, Ban Quản lý Hồ Tây và các lực lượng chức năng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường tuần tra công khai và đột xuất, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm.

Cảnh sát khu vực sẽ bám sát địa bàn, vận động người dân chuyển đổi sinh kế, nhằm góp phần giữ gìn trật tự công cộng và bảo vệ môi trường Hồ Tây.

Công an phường Tây Hồ kêu gọi người dân nâng cao ý thức, chung tay giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp Hồ Tây, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, hiện đại.

