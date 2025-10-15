Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đăng thông tin sai sự thật, người đàn ông ở Hà Tĩnh bị xử phạt

Với hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông D.Đ.C (Hà Tĩnh) bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 15/10, thông tin từ Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiến hành xác minh, xử lý trường hợp công dân D.Đ.C (SN 1963, trú tại xã Kỳ Anh) về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội Facebook.

68ef553f13259.jpg
Ông D.Đ.C làm việc với cơ quan Công an.

Làm việc với cơ quan Công an, ông D.Đ.C đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.

Căn cứ Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP, hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống… trên mạng xã hội, Công an xã Kỳ Anh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền 7,5 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.

>>> Mời độc giả xem thêm video người đàn ông báo tin giả bị nhóm tấn công, cướp tài sản.

(Nguồn: SGGP)
#Người đàn ông #xử phạt #đăng tin sai #xúc phạm #Công an #Hà Tĩnh

Bài liên quan

Xã hội

Triệu tập nhóm người đăng thông tin sai về an ninh sân bay Liên Khương

Với hành vi đăng tải video sai sự thật đến lực lượng an ninh tại Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương, anh P.Q.V.Q (Lâm Đồng) bị xử phạt 6,25 triệu đồng.

Ngày 15/10, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 1 cá nhân và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý thêm 3 trường hợp khác có hành vi đăng tải, chia sẻ video sai sự thật liên quan đến lực lượng an ninh tại Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương.

Cụ thể, anh P.Q.V.Q. (SN 1994, trú tại phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị xử phạt 6,25 triệu đồng vì hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" theo quy định pháp luật hiện hành.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an làm việc với người đăng tin sai sự thật vụ xây nhầm nhà tại Hải Phòng

N.V.T thừa nhận hành vi đăng tải video có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ video.

Ngày 26/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hải Phòng vừa phát hiện tài khoản Facebook "Vương Quốc Thái Thái” có hành vi đăng tải video có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ việc xây nhầm nhà tại phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng.

34444.jpg
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với N.V.T
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt người đàn ông đăng tin sai sự thật về bán rừng phòng hộ

Tại cơ quan Công an, anh S thừa nhận toàn bộ hành vi đăng thông tin sai sự thật về việc bán rừng phòng hộ và tự nguyện gỡ bỏ video, cam kết không tái phạm.

Ngày 23/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Xuân Mai vừa xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên TikTok về việc bán rừng phòng hộ.

5.jpg
Người đàn ông tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bộ GD&ĐT 'siết' tuyển sinh 2026: Yêu cầu sớm công bố đề án, giảm phương thức xét tuyển

Bộ GD&ĐT 'siết' tuyển sinh 2026: Yêu cầu sớm công bố đề án, giảm phương thức xét tuyển

“Hoàn thiện và sớm công bố đề án tuyển sinh năm 2026, khắc phục triệt để vấn đề công bằng, tin cậy trong các phương thức, thực hiện phương án xét tuyển theo hướng ổn định, giảm số lượng phương thức xét tuyển bảo đảm phù hợp”, là yêu cầu của Bộ GD&ĐT đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm.