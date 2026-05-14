Xã hội

Cái kết "báo trước" 2 tài xế dừng xe giữa đường... đánh nhau

Dù đã có nhiều vụ bị khởi tố vì giải quyết mâu thuẫn bằng đánh nhau gây rối TTCC, thế nhưng 2 tài xế này vẫn không xem đó là bài hậu, để lại hậu quả đáng tiếc.

Xuân Danh

Ngày 14/5, Công an TP HCM cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP đã mời làm việc hai tài xế đánh nhau trên đường Phạm Văn Đồng (phường Bình Lợi Trung) gây bức xúc dư luận. Hai tài xế được xác định là Nguyễn Phước Thắng (45 tuổi, ngụ phường Vườn Lài, TP HCM) và Ngô Hồng Phi (53 tuổi, ngụ phường Xóm Chiếu, TP HCM).

Hai tài xế Ngô Hồng Phi và Nguyễn Phước Thắng tại cơ quan công an

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hai người đàn ông dừng ô tô giữa đường Phạm Văn Đồng (phường Bình Lợi Trung) rồi xảy ra cự cãi gay gắt. Sau ít phút lời qua tiếng lại, cả hai lao vào xô xát.

Theo nội dung clip, một người cầm theo thanh gỗ, liên tục chửi bới và đuổi đánh đối phương ngay giữa làn xe đang lưu thông, khiến nhiều người đi đường hoảng hốt. Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 13/5 trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Bình Lợi Trung, theo hướng từ cầu Bình Lợi đi sân bay Tân Sơn Nhất.

Vào cuộc xác minh, công an đã mời hai tài xế là Thắng và Phi làm việc. Qua làm việc, hai tài xế thừa nhận hành vi đánh nhau sau khi xảy ra va chạm giao thông. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an Phường Bình Lợi Trung tiếp tục lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hai người đàn ông lao vào đánh nhau trên đường Phạm Văn Đồng

Cơ quan công an cảnh báo, chỉ vì một va chạm nhỏ, thiếu kiềm chế, nhiều người đã tự biến mình từ người tham gia giao thông thành người vi phạm pháp luật. Hành vi gây rối trật tự công cộng (TTCC) không chỉ ảnh hưởng đến an ninh trật tự mà còn có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an khuyến cáo, người dân cần giữ bình tĩnh khi xảy ra va chạm giao thông, giải quyết mâu thuẫn bằng thái độ hợp tác, văn minh, liên hệ cơ quan chức năng khi cần thiết, không tự ý dùng bạo lực, chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

Video hai tài xế dừng xe đánh nhau trên đường Phạm Văn Đồng (TP HCM)
