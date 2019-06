Xe ga Yamaha Fino 125 thêm màu mới, từ 34 triệu đồng

Mẫu xe ga Yamaha Fino là dòng cỡ nhỏ được thiết kế dành riêng cho khách hàng nữ giới. Ban đầu mẫu xe ga này có phân khối chỉ 110cc, sau đó 115cc & phiên bản mới nhất của Yamaha Fino 2019 đã được trang bị động cơ Bluecore giống như các dòng xe Mio, Soul GT & X-Ride để giúp lái xe linh hoạt, mạnh mẽ hơn. Nhìn lướt qua, mẫu xe ga Yamaha Fino 125 2019 mới có vẻ ngoài khá giống với chiếc Mio Classico từng được hãng xe máy Yamaha bán tại Việt Nam. Tuy nhiên so với Mio, Fino sở hữu nhiều chi tiết sắc nhọn và cá tính hơn so với "người chị em" của mình. Về ngoại hình, Yamaha Fino 125 2019 sở hữu màu mới đi kèm kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 1.870 x 700 x 1.066 mm với phần đầu có thiết kế thời trang, đèn pha full LED giúp tăng cường ánh sáng tốt khi đi đêm. Đồng hồ kiểu tròn cổ điển, hiển thị dạng Analog với các tính năng đặc trưng như vận tốc di chuyển, tín hiệu... cùng với một đồng hồ báo xăng Mini dạng tròn đặt ở vị trí gần cùm công tắc trái của tay lái. Dung tích bình xăng của xe khoảng 4,2 lít, khoang cốp chứa đồ lên đến 14 lít giúp chị em phụ nữ có thể chứa khá nhiều đồ tiện ích cho riêng mình. Bên cạnh ổ khóa đa năng với đèn soi sáng kiêm mở yên, Fino Grande còn có 2 tính năng mới chìa khóa AKS và khởi động/tắt SSS. Tính năng này trước đó được áp dụng cho các mẫu xe M3 và All New Mio Soul GT. Xe sử dụng mâm đúc 5 cánh giống nhiều mẫu xe tay ga Yamaha. Xe được trang bị phuộc trước và sau dạng đôi (trươc thuỷ lực, sau dạng ống lồng). Phanh đĩa trước và phanh sau của xe dạng tang trống. Trên phiên bản mới, Fino vẫn sở hữu động cơ Blue Core 4 thì 1 xi-lanh 125cc làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử, công suất 9,38 mã lực tại vòng tua 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,6 Nm tại 5.500 vòng/phút. Ngoài ra còn có công nghệ Stop & Start System thông minh giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn so với thế hệ cũ. Giá xe Yamaha Fino 125 2019 ở phiên bản thường là 46.400 baht (tương tương 34 triệu đồng) và phiên bản Premium là 51.900 baht (tương đương 38 triệu đồng). Yamaha Fino 125 mới sẽ bao gồm 2 phiên bản gồm Premium & Standard đi kèm 4 sắc màu mới là: Trắng (Premium), xanh trắng - đỏ trắng - đen trắng (Standard). Mẫu xe này khi về Việt Nam thường được các đại lý tư nhân nhập khẩu với giá bán khá cao.

