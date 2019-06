Tesla Model X P100D hơn 8 tỷ lên sàn xe cũ Hà Nội

Chiếc xe ôtô điện Tesla Model X P100D trong bài viết này được chào bán tại Hà Nội là chiếc thứ 5 từng về Việt Nam vào 10/2018. Chỉ sau chưa đầy một năm sử dụng nó đã được chủ nhân cho lên sàn xe cũ sau khi lăn bánh khaongr 7000km, như vậy xe vẫn còn khá mới và nguyên bản. Tesal Model X là dòng xe thương mại thứ 2 mà hãng xe ôtô Mỹ đưa vào sản xuất, ra mắt năm 2015. Tesla tại Việt Nam hiện vẫn thuộc dạng hàng hiếm nếu so với mẫu BMW i8 do sử dụng động cơ hoàn toàn bằng điện. Chiếc Tesla Model X P100D tại Hà Nội sở hữu ngoại và nội thất "tông xuyệt tông" màu trắng khá đẹp mắt. Phần đầu xe được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED. Phía trước không có lưới tản nhiệt cỡ lớn như xe thông thường. Dưới nắp capo trước là khoang hành lý lớn do động cơ đặt ở dưới gầm xe. Nhờ cách sắp đặt này, chiếc SUV có trọng tâm thấp, nâng cao tính ổn định khi di chuyển. Model X sử dụng hệ thống tự lái Autopilot với AEB dựa trên radar tiêu chuẩn và hệ thống tránh va chạm mặt đất bằng sóng siêu âm. Tesla sử dụng một hệ thống radar băng rộng, có thể nhìn xuyên qua kim loại để giữ cho cửa cánh chim không va vào các vật gần đó khi mở hoặc đóng. Mẫu siêu xe điện Model X tại Hà Nội thuộc phiên bản cao cấp nhất P100D. Ký hiệu "100" cho biết xe trang bị bộ pin 100 kWh, cho quãng đường di chuyển 465 km mỗi lần sạc đầy. Tesla Model X có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây, tương đương với nhiều mẫu siêu xe. Cổng sạc đặt ẩn sau đèn hậu, để sạc đầy từ 0-100% cần 9,5 giờ với nguồn điện 220V. Xe dùng 2 động cơ điện đặt ở trục bánh trước và sau. Động cơ phía trước cung cấp công suất 258 mã lực và sau công suất 503 mã lực, tổng công suất 761 mã lực. Động cơ đi cùng hộp số tự động một cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Xe có cửa hàng ghế trước mở ngang như thông thường, phía sau dạng Falcon Wing kiểu cánh chim. Quá trình mở thông minh giúp cửa có thể hoạt động ngay cả khi đỗ trong khu vực chật hẹp. Nội thất của Tesla Model được giản lược tối đa, với màn hình điều khiển 17 inch ở chính giữa. Vật liệu sử dụng đều thuộc hàng cao cấp như da lộn, carbon và nhôm. Tất cả nút bấm của xe đều nằm ở bảng điều khiển cảm ứng cỡ lớn 17 inch. Ngoài ra, người dùng cũng có thể mở cửa, mở khoang chứa đồ, bật đèn, chỉnh ghế, tùy chỉnh giảm xóc, điều hòa. Bên cạnh đó bảng điều khiển này còn các chức năng khác như lướt web, bản đồ... Phía 2 bên gồm 2 nút nhỏ để bật đèn cảnh báo và mở hộc chứa đồ bên phụ. Trên vô-lăng của Tesla Model X P100D tích hợp nút bấm, không có nhiều khác lạ. Cần số gắn sau vô-lăng giống như Mercedes-Benz. Tesla cho biết Model X là chiếc xe đầu tiên có bộ lọc HEPA đặt ở mặt trước của xe, giúp không khí bên trong cabin luôn đảm bảo sạch sẽ, không phụ thuộc chất lượng không khí bên ngoài. Ghế ngồi đều thiết kế độc lập, điều khiển qua màn hình trung tâm hoặc các nút bấm. Dù không mang dáng của một chiếc SUV điển hình, không gian Tesla Model X khá rộng rãi. Hàng ghế sau có hệ thống điều hòa độc lập và cổng sạc USB. Phần dưới bảng điều khiển trung tâm cũng trang bị cổng sạc USB và cổng sạc lightning cho iPhone. Tesla Model X P100D sở hữu nhiều tính năng ấn tượng như cửa và xe tự khởi động khi tài xế cầm chìa khóa bước đến gần. Ra mắt lần đầu vào 9/2015, Tesla Model X 2016 là chiếc xe gầm cao chạy điện đầu tiên trên Thế giới được sản xuất hàng loạt. Nó đồng thời là mẫu xe thứ 3 của hãng xe điện Tesla của Mỹ sau chiếc xe thể thao Roadster và sedan Model S. Tại thị trường Mỹ, Tesla Model X có 5 bản trang bị khác nhau là 60D, 75D, 90D, P90D và P100D. Giá xe Tesla Model X khởi điểm ở Mỹ là 74.000 USD (tương đương 1,65 tỷ đồng). Theo giới thạo tin, mức giá khi ra biển trắng tại Việt Nam của Tesla Model X khoảng hơn 8 tỷ đồng. Như vậy chiếc xe trong bài viết này khá sát giá so với xe mới bán ra. Video: Khám phá chi tiết Tesla Model X bản P100D tại Hà Nội.

