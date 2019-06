Dân chơi Việt "hô biến" Toyota Hilux thành bán tải Lexus

Dùng chung nền tảng khung gầm nên việc ứng dụng đầu xe của Fortuner vào xe bán tải Toyota Hilux là không khó. Tuy nhiên việc thay đổi thiết kế toàn bộ đầu xe cũng sẽ khiến chủ nhân của chiếc Hilux này phải thay đổi và tinh chỉnh một số chi tiết để phù hợp với các món đồ chơi mới. Sau khi hoàn thành, chiếc xe này trông giống như là phiên bản bán tải của Fortuner chứ không phải là một chiếc Toyota Hilux độ Lexus. Với kiểu lưới tản nhiệt của Lexus thì trông chiếc xe còn lạ măt và độc đáo hơn nhiều. Dựa vào thiết kế mâm xe, có thể thấy đây là chiếc Hilxux đời mới 2018 trở lên. Ở phiên bản mới, Hilux vẫn có kích thước tổng thể dài x rộng x cao: 5.330 x 1.855 x 1.815 (mm), chiều dài cơ sở 3.085 mm. Khoảng sáng gầm 310 mm, bán kính quay đầu xe 6,4 m. Ngoại hình nổi bật với mâm đúc 18 inch có thiết kế trẻ trung năng động, nhiều chi tiết ngoại thất được mạ chrome bóng như lưới tản nhiệt, ốp đèn sương mù, ốp gương chiếu hậu, cản trước có ốp bạc thể thao. Bên trong, Toyota Hilux 2.8 G 4×4 AT MLM cũng sở hữu nhiều trang bị tiện nghi cao cấp như Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, Vô-lăng bọc da, tích hợp các nút bấm điều khiển âm thanh, điện thoại rảnh tay, Đồng hồ lái màn hình hiển thị đa thông tin 4,2 inch, Ghế xe chất liệu da, ghế lái chỉnh 8 hướng. Các trang bị khác như hệ thống giải trí DVD, màn hình 7 inch, kết nối AUX/USB/Bluetooth, âm thanh 6 loa, điều hoà tự động, cửa gió hàng ghế sau, khởi động bằng nút bấm và chìa khoá thông minh. Trang bị an toàn bao gồm phanh ABS, EBD, BA; cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, điều khiển hành trình, 7 túi khí... Toyota Hilux 2.8G được trang bị động cơ 4 xy lanh 2.8L cho công suất 174 mã lực và momen xoắn cực đại 450Nm đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động hai cầu 4x4. Tại thị trường Việt Nam, nó được xem là đối thủ của Chevrolet Colorado, Nissan Navara, Mitsubishi Triton...Giá xe Toyota Hilux 2.8G cao cấp nhất từ 878 triệu đồng, mức giá này cao hơn so các đối thủ cùng phân khúc đang bán ra trên thị trường xe bán tải ở Việt Nam. Phiên bản Toyota Hilux độ Lexus trong bài viết này hiện chưa được chủ nhân công bố mức giá tiền công dộ, chế. Video: Đánh giá xe Toyota Hilux 2018 tại Việt Nam.

