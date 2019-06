650 xe ôtô Vinfast Fadil đã đến tay khách hàng Việt

Mẫu xe ôtô VinFast Fadil được dựa trên nền tảng chiếc Opel Karl Rock, đang bán tại Mỹ cũng như các nước Châu Âu. Khi về đến Việt Nam, các kỹ sư VinFast đã thử nghiệm, tinh chỉnh và thay đổi chiếc xe để phù hợp hơn với điều kiện đường sá thực tế tại Việt Nam, cũng như thói quen sử dụng xe, tính thẩm mỹ và thị hiếu người Việt. Với giá bán VinFast Fadil từ 395 triệu đồng, ngay lập tức mẫu xe này đã hút sự chú ý của khách hàng Việt bởi thiết kế đẹp và nhiều tính năng an toàn. Xe có kích thước tổng thể lần lượt là 3676 x 1632 x 1495 mm, trọng lượng không tải xấp xỉ gần 1 tấn. Một chiếc Crossover cỡ nhỏ, thể thao cá tính không quá bề thế, không quá chật chội. Điểm ấn tượng đầu tiên của VinFast Fadil là ngoại hình rất chau chuốt và cá tính. Phần đầu xe nổi bật là bộ lưới tản nhiệt với logo chữ V chính giữa cùng dải crôm tạo hình cách điệu hai bên, nổi bật trên nền mặt lưới đen. Nhờ chi tiết này, người dùng Việt Nam dễ dàng nhận ra ngay nét đặc trưng riêng của chiếc ôtô thương hiệu Việt. Hai bên mặt ca lăng là bộ đèn pha, đèn báo rẻ và đèn sương mù halogen. Hãng xe ôtô VinFast còn tích hợp đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED trên phiên bản cao cấp (Premium). Ở thân xe, điểm nhấn nổi bật nhất là bộ la-zăng hợp kim nhôm 5 chấu kép 15 inch có thiết kế rất đẹp, đi kèm là bộ lốp 185/55 R15. Phần cản sau được thiết kế to bản, khá khác biệt so với các mẫu xe hạng A truyền thống. Hai bên đuôi xe là cụm đèn hậu được bo tròn phần góc với điểm nhấn là các dải đèn định vị dạng LED. Đèn báo phanh trên cao cũng là dạng LED. VinFast Fadil cũng có tới 6 màu sắc ngoại thất khác nhau, bao gồm đỏ, xám, bạc, cam, trắng và xanh, phù hợp với nhu cầu cá nhân hóa xe của khách hàng trẻ hiện nay. Khoang nội thất của VinFast Fadil tạo cảm giác cân đối hài hoà với người sử dụng, đơn giản nhưng không đơn điệu. Nội thất của xe VinFast Fadil có thiết kế thanh lịch với táp lô đối xứng 2 tông màu đen/xám, nổi bật hơn so với thiết kế toàn màu đen của một số mẫu xe hạng A khác. Toàn bộ ghế ngồi trên xe Vinfast Fadil đều được bọc da cũng là điểm cộng của Fadil so với đối thủ. Xe có ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế phụ trước chỉnh tay 4 hướng và hàng ghế sau có thể gập 60:40. Xe cũng được lắp đèn trần ở cả phía trước và sau, gương trên tấm chắn nắng và thảm lót sàn. Vô lăng Fadil phiên bản Premium còn có các nút điều khiển chức năng tích hợp trên vô lăng. Phía sau vô lăng là cụm đồng hồ cơ kết hợp màn hình LCD hiển thị đầy đủ thông tin cần thiết. Điểm nhấn nổi bật nhất trong khoang nội thất là màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp Apple Carplay, Android Auto, camera lùi, 2 cổng USB dạng Type-A và 1 cổng USB dạng Type-C hiện đại (bản Premium). Xe có dàn âm thanh 6 loa, cũng tốt hơn so với đối thủ cùng phân khúc. Về khả năng vận hành, VinFast Fadil được trang bị khối động cơ xăng dung tích 1.4 lít, với kiểu sắp xếp 4 xi-lanh thẳng hàng cho công suất tối đa là 98 mã lực tại 6200 vòng/phút và momen xoắn cực đại 128 Nm tại 4400 vòng/phút. Điểm đáng chú ý khác của xe đó là sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT cho cảm giác vận hành êm ái khi đi phố, song hành cùng khả năng tiết kiệm xăng vượt trội so với hộp số tự động 4 cấp. Đối với khách hàng Việt Nam, những trang bị, tính năng an toàn rõ ràng là ưu điểm lớn nhất của VinFast Fadil. Xe được trang bị đầy đủ hệ thống an toàn, bao gồm: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối EBD, cân bằng điện tử ESC; Kiểm soát lực kéo TCS, Hỗ trợ chống lật ROM, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, Cảnh báo thắt dây an toàn cho cả hai hàng ghế; 2 túi tiêu chuẩn; Cảm biến hỗ trợ đỗ xe, 6 túi khí an toàn và tự động khóa cửa khi xe di chuyển (Premium)... Video: Mua xe ôtô VinFast Fadil nên chọn option nào?

