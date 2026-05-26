Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Tai nạn giao thông ở Pakistan, 17 người thiệt mạng

Chiếc xe tải chạy quá tốc độ đã đâm vào một xe buýt đỗ bên đường ở Tây Bắc Pakistan, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

An An (Theo AP, SG)

Trang Saudi Gazette dẫn thông tin từ cảnh sát ngày 25/5 cho biết, vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Swat, huyện Mardan, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan.

Khi đó, chiếc xe buýt chở khách đang trên đường từ Swat đến Peshawar thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa thì gặp sự cố kỹ thuật và dừng lại bên vệ đường.

pakistan.png
Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Swat, huyện Mardan, Pakistan, ngày 25/5 khiến hàng chục người thương vong. Ảnh: SG.

Hành khách đã xuống xe và đang chờ gần đó thì một chiếc xe tải mất lái và lao vào đám đông cùng chiếc xe buýt đang đậu.

Bilal Ahmad Faizi, một nhân viên cứu hộ, cho biết vụ tai nạn khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương, trong đó 3 nạn nhân nguy kịch.

AP dẫn lời ông Shah Fahad, Tổng giám đốc dịch vụ khẩn cấp Rescue 1122, cho hay lực lượng cứu hộ và cảnh sát đã đưa những người thiệt mạng và bị thương đến bệnh viện. Ông nói thêm rằng, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy sự bất cẩn của tài xế là nguyên nhân gây ra tai nạn.

Được biết, các nạn nhân đang trên đường trở về quê nhà trước lễ Eid, một trong những lễ hội tôn giáo quan trọng của người Hồi giáo. Đa số nạn nhân đến từ Dir và Bajaur.

Tai nạn giao thông thường xảy ra ở Pakistan do không tuân thủ luật giao thông, chạy quá tốc độ và cơ sở hạ tầng không đảm bảo...

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ lao xe vào đám đông trước đây ở Mỹ

Nguồn video: VTV
#Tai nạn giao thông ở Pakistan #Tai nạn xe buýt ở Pakistan #Pakistan #tai nạn giao thông #tai nạn xe buýt

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Campuchia, 14 công nhân thiệt mạng

Hai vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Campuchia đã khiến ít nhất 14 công nhân nhà máy may thiệt mạng và 79 người khác bị thương.

AP đưa tin ngày 23/5, vụ tai nạn đầu tiên xảy ra tại tỉnh Kampong Chhnang, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 60 km về phía bắc, khi một xe tải chở hàng đâm vào một xe tải chở công nhân đến nhà máy. Theo thông báo của Bộ Lao động Campuchia, vụ va chạm khiến 9 người thiệt mạng và 44 người khác bị thương.

Vụ tai nạn thứ hai xảy ra ở tỉnh Svay Rieng, một trong những trung tâm công nghiệp may mặc chính của nước này. Một chiếc xe buýt chở công nhân đã lao ra khỏi đường và lật úp, khiến 5 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Lật xe buýt ở Iran, nhiều người thiệt mạng

Một chiếc xe buýt chở khách bị lật ở tỉnh Bushehr, Iran, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Báo cáo của Hội Chữ thập đỏ Iran (IRCS) cho biết, chiếc xe buýt chở khách bị lật trên đường liên tỉnh ở tỉnh Bushehr phía nam Iran hôm 17/5.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến 8 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Những nạn nhân bị thương đã được đưa đến các bệnh viện gần đó sau khi được sơ cứu tại hiện trường.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hiện trường hai đoàn tàu va chạm ở Indonesia, nhiều người tử vong

Hai đoàn tàu va chạm nhau tại một nhà ga ở ngoại ô Jakarta, Indonesia, khiến hàng chục người thương vong.

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, một đoàn tàu đã đâm vào đoàn tàu khác tại nhà ga ở ngoại ô Jakarta vào ngày 27/4, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và nhiều nạn nhân khác bị mắc kẹt trong toa tàu bị hư hỏng nặng. Theo một nguồn tin khác, 7 người được xác định đã tử vong trong vụ tai nạn.

Công ty đường sắt quốc doanh PT Kereta Api Indonesia cho biết trong một thông báo rằng khoảng 38 hành khách đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới