Tai nạn giao thông ở Pakistan, 17 người thiệt mạng

Chiếc xe tải chạy quá tốc độ đã đâm vào một xe buýt đỗ bên đường ở Tây Bắc Pakistan, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Trang Saudi Gazette dẫn thông tin từ cảnh sát ngày 25/5 cho biết, vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Swat, huyện Mardan, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan.

Khi đó, chiếc xe buýt chở khách đang trên đường từ Swat đến Peshawar thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa thì gặp sự cố kỹ thuật và dừng lại bên vệ đường.

Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Swat, huyện Mardan, Pakistan, ngày 25/5 khiến hàng chục người thương vong. Ảnh: SG.

Hành khách đã xuống xe và đang chờ gần đó thì một chiếc xe tải mất lái và lao vào đám đông cùng chiếc xe buýt đang đậu.

Bilal Ahmad Faizi, một nhân viên cứu hộ, cho biết vụ tai nạn khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương, trong đó 3 nạn nhân nguy kịch.

AP dẫn lời ông Shah Fahad, Tổng giám đốc dịch vụ khẩn cấp Rescue 1122, cho hay lực lượng cứu hộ và cảnh sát đã đưa những người thiệt mạng và bị thương đến bệnh viện. Ông nói thêm rằng, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy sự bất cẩn của tài xế là nguyên nhân gây ra tai nạn.

Được biết, các nạn nhân đang trên đường trở về quê nhà trước lễ Eid, một trong những lễ hội tôn giáo quan trọng của người Hồi giáo. Đa số nạn nhân đến từ Dir và Bajaur.

Tai nạn giao thông thường xảy ra ở Pakistan do không tuân thủ luật giao thông, chạy quá tốc độ và cơ sở hạ tầng không đảm bảo...

