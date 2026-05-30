Lật xe tải chở người hồi hương ở Afghanistan, nhiều thương vong

Ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một xe tải chở người hồi hương bị lật trên đường cao tốc ở tỉnh Laghman, Afghanistan.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h30 sáng 30/5 gần ngã tư Surkhkanu, Qarghayi, tỉnh Laghman, trên tuyến đường cao tốc chính Kabul–Jalalabad.

Khi đó, chiếc xe buýt chở người di cư Afghanistan vừa trở về từ Pakistan và đang trên đường tới Kabul thì bị lật, khiến ít nhất 18 người, trong đó có 10 trẻ em và 5 phụ nữ, thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

"18 người đã thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong vụ tai nạn. Những nạn nhân bị thương đã được chuyển đến các cơ sở y tế ở Nangarhar để điều trị", Văn phòng Thống đốc ở Laghman cho biết trong một tuyên bố.

Ít nhất 18 người thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông ở tỉnh Laghman, Afghanistan.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Theo chính quyền địa phương và các báo cáo truyền thông, ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong 3 vụ tai nạn giao thông riêng biệt được báo cáo trên khắp Afghanistan trong 10 ngày qua.

Những tuyến đường cao tốc chính nối liền các thủ phủ tỉnh thường xuyên bị tắc nghẽn, trong khi phương tiện cũ kỹ và khả năng ứng cứu khẩn cấp hạn chế có thể làm trầm trọng thêm hậu quả của các vụ tai nạn nghiêm trọng.

Vụ tai nạn vừa xảy ra trong bối cảnh Afghanistan tiếp tục tiếp nhận một lượng lớn người hồi hương từ các nước láng giềng, đặc biệt là Pakistan.

Các tổ chức viện trợ quốc tế đã cảnh báo rằng việc người di cư ồ ạt hồi hương đang gây thêm áp lực lên mạng lưới giao thông và dịch vụ công cộng, đặc biệt là ở các tỉnh phía đông, vốn là những cửa ngõ quan trọng vào Afghanistan.

