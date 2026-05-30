Lật xe tải chở người hồi hương ở Afghanistan, nhiều thương vong

Ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một xe tải chở người hồi hương bị lật trên đường cao tốc ở tỉnh Laghman, Afghanistan.

An An (Theo AmuTV)

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h30 sáng 30/5 gần ngã tư Surkhkanu, Qarghayi, tỉnh Laghman, trên tuyến đường cao tốc chính Kabul–Jalalabad.

Khi đó, chiếc xe buýt chở người di cư Afghanistan vừa trở về từ Pakistan và đang trên đường tới Kabul thì bị lật, khiến ít nhất 18 người, trong đó có 10 trẻ em và 5 phụ nữ, thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

"18 người đã thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong vụ tai nạn. Những nạn nhân bị thương đã được chuyển đến các cơ sở y tế ở Nangarhar để điều trị", Văn phòng Thống đốc ở Laghman cho biết trong một tuyên bố.

Ít nhất 18 người thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông ở tỉnh Laghman, Afghanistan. Ảnh: Amu.tv.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Theo chính quyền địa phương và các báo cáo truyền thông, ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong 3 vụ tai nạn giao thông riêng biệt được báo cáo trên khắp Afghanistan trong 10 ngày qua.

Những tuyến đường cao tốc chính nối liền các thủ phủ tỉnh thường xuyên bị tắc nghẽn, trong khi phương tiện cũ kỹ và khả năng ứng cứu khẩn cấp hạn chế có thể làm trầm trọng thêm hậu quả của các vụ tai nạn nghiêm trọng.

Vụ tai nạn vừa xảy ra trong bối cảnh Afghanistan tiếp tục tiếp nhận một lượng lớn người hồi hương từ các nước láng giềng, đặc biệt là Pakistan.

Các tổ chức viện trợ quốc tế đã cảnh báo rằng việc người di cư ồ ạt hồi hương đang gây thêm áp lực lên mạng lưới giao thông và dịch vụ công cộng, đặc biệt là ở các tỉnh phía đông, vốn là những cửa ngõ quan trọng vào Afghanistan.

Tai nạn giao thông ở Pakistan, 17 người thiệt mạng

Chiếc xe tải chạy quá tốc độ đã đâm vào một xe buýt đỗ bên đường ở Tây Bắc Pakistan, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Trang Saudi Gazette dẫn thông tin từ cảnh sát ngày 25/5 cho biết, vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Swat, huyện Mardan, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan.

Khi đó, chiếc xe buýt chở khách đang trên đường từ Swat đến Peshawar thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa thì gặp sự cố kỹ thuật và dừng lại bên vệ đường.

Lật xe tải trên cao tốc ở Bangladesh, hàng chục người thương vong

Một chiếc xe tải chở người và những thanh sắt bị lật úp trên tuyến đường cao tốc chính ở miền trung Bangladesh, khiến hàng chục người thương vong.

AP dẫn lời cảnh sát trưởng địa phương Fuad Hossain cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h sáng ngày 25/5 tại khu vực Soratoil thuộc huyện Tangail, cách thủ đô Dhaka 83 km về phía tây bắc.

Tài xế khi đó mất lái, khiến chiếc xe bị lật úp trên tuyến đường cao tốc chính, làm ít nhất 15 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Lật xe buýt ở Iran, nhiều người thiệt mạng

Một chiếc xe buýt chở khách bị lật ở tỉnh Bushehr, Iran, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Báo cáo của Hội Chữ thập đỏ Iran (IRCS) cho biết, chiếc xe buýt chở khách bị lật trên đường liên tỉnh ở tỉnh Bushehr phía nam Iran hôm 17/5.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến 8 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Những nạn nhân bị thương đã được đưa đến các bệnh viện gần đó sau khi được sơ cứu tại hiện trường.

Mỹ - Iran đạt thỏa thuận sơ bộ?

Theo một quan chức, Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và bắt đầu vòng đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.