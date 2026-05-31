Xe buýt chở vận động viên gặp nạn ở Hungary, 24 người thương vong

Chiếc xe buýt chở các vận động viên trẻ đến tham dự một giải đấu tại Hungary đã đâm vào gốc cây, khiến tài xế thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, chiếc xe buýt chở các vận động viên trẻ đến tham dự một cuộc thi tại Hungary vào sáng sớm 30/5 đã lao sang làn đường ngược chiều rồi đâm vào một gốc cây, khiến tài xế thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.

"Vụ tai nạn xảy ra gần thị trấn Hird, phía tây nam Hungary, vào khoảng 5h20 ngày 30/5 theo giờ địa phương", theo thông báo của cảnh sát Baranya.

Trên xe buýt khi đó có tổng cộng 28 người, bao gồm 19 vận động viên trẻ thuộc bộ môn thể dục nhịp điệu của Trường Thể thao Pécs gần đó, cùng 3 huấn luyện viên, 5 phụ huynh và 1 tài xế. Chiếc xe đang đưa các em học sinh đến tham dự vòng hai của một cuộc thi tổ chức tại thủ đô Budapest thì gặp nạn.

"Vụ tai nạn khiến tài xế thiệt mạng và 23 người bị thương", cảnh sát cho biết.

Theo thông báo đăng tải trên mạng của Trường Thể thao Pécs, tất cả hành khách trên xe đã được lực lượng y tế chuyển đến bệnh viện. Một vận động viên trẻ bị gãy xương đùi và nhiều ngón tay, chấn động não, bầm tím và trầy xước.

Hai huấn luyện viên cũng bị thương nặng trong vụ tai nạn và tình trạng của họ đang được theo dõi sát sao, thông báo cho biết thêm.

Trong một bài đăng trên Facebook, Tổng thống Hungary Tamás Sulyok đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân, đồng thời chúc những người bị thương mau chóng bình phục.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Lật xe buýt ở Iran, nhiều người thiệt mạng

Một chiếc xe buýt chở khách bị lật ở tỉnh Bushehr, Iran, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Báo cáo của Hội Chữ thập đỏ Iran (IRCS) cho biết, chiếc xe buýt chở khách bị lật trên đường liên tỉnh ở tỉnh Bushehr phía nam Iran hôm 17/5.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến 8 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Những nạn nhân bị thương đã được đưa đến các bệnh viện gần đó sau khi được sơ cứu tại hiện trường.

Hiện trường tàu hỏa đâm xe buýt ở Bangkok, hàng chục người thương vong

Một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Theo AP, các phương tiện truyền thông Thái Lan đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào cuối buổi chiều ngày 16/5 gần một ga tàu ở khu vực trung tâm thủ đô Thái Lan.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc vụ tai nạn được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một hàng xe đang dừng tại đoạn đường ray giao nhau thì một đoàn tàu chở hàng đâm vào chiếc xe buýt. Một số xe máy và người điều khiển bị hất văng xuống đường trong khi chiếc xe buýt bốc cháy sau vụ va chạm.

Xe buýt đâm xe bồn trên cao tốc ở Indonesia, nhiều người thiệt mạng

Một xe buýt chở khách đã va chạm trực diện với xe bồn chở nhiên liệu trên đường cao tốc ở đảo Sumatra của Indonesia, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.

AP đưa tin, vụ tai nạn giữa xe buýt và xe bồn xảy ra trên đường cao tốc xuyên Sumatra thuộc huyện Bắc Musi Rawas, tỉnh Nam Sumatra, vào giữa trưa ngày 6/5. Khi đó, chiếc xe buýt liên tỉnh chở ít nhất 20 người đã đâm vào một xe bồn đang đi ngược chiều, ông Mugono, một quan chức cơ quan quản lý thiên tai địa phương, thông tin.

“Cú va chạm mạnh đã gây ra hỏa hoạn thiêu rụi cả hai chiếc xe, khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong”, ông Mugono cho hay.

Theo một quan chức, Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và bắt đầu vòng đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.