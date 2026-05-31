Xe buýt chở vận động viên gặp nạn ở Hungary, 24 người thương vong

Chiếc xe buýt chở các vận động viên trẻ đến tham dự một giải đấu tại Hungary đã đâm vào gốc cây, khiến tài xế thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, chiếc xe buýt chở các vận động viên trẻ đến tham dự một cuộc thi tại Hungary vào sáng sớm 30/5 đã lao sang làn đường ngược chiều rồi đâm vào một gốc cây, khiến tài xế thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.

"Vụ tai nạn xảy ra gần thị trấn Hird, phía tây nam Hungary, vào khoảng 5h20 ngày 30/5 theo giờ địa phương", theo thông báo của cảnh sát Baranya.

Trên xe buýt khi đó có tổng cộng 28 người, bao gồm 19 vận động viên trẻ thuộc bộ môn thể dục nhịp điệu của Trường Thể thao Pécs gần đó, cùng 3 huấn luyện viên, 5 phụ huynh và 1 tài xế. Chiếc xe đang đưa các em học sinh đến tham dự vòng hai của một cuộc thi tổ chức tại thủ đô Budapest thì gặp nạn.

"Vụ tai nạn khiến tài xế thiệt mạng và 23 người bị thương", cảnh sát cho biết.

Theo thông báo đăng tải trên mạng của Trường Thể thao Pécs, tất cả hành khách trên xe đã được lực lượng y tế chuyển đến bệnh viện. Một vận động viên trẻ bị gãy xương đùi và nhiều ngón tay, chấn động não, bầm tím và trầy xước.

Hai huấn luyện viên cũng bị thương nặng trong vụ tai nạn và tình trạng của họ đang được theo dõi sát sao, thông báo cho biết thêm.

Trong một bài đăng trên Facebook, Tổng thống Hungary Tamás Sulyok đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân, đồng thời chúc những người bị thương mau chóng bình phục.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

