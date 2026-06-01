Xe buýt bốc cháy ở Thổ Nhĩ Kỳ, 8 người tử vong

Một chiếc xe buýt gặp nạn và bốc cháy ở tỉnh Denizli, Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 8 người tử vong, trong đó có một bé trai 9 tháng tuổi.

An An (Theo AP)

Theo AP, hãng Demiroren đưa tin, vụ tai nạn giao thông xảy ra tại tỉnh Denizli, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, vào khoảng 1h40 sáng ngày 31/5. Khi đó, chiếc xe buýt thuộc sở hữu của Pamukkale Tourism, đang chở 38 hành khách và 3 nhân viên trên hành trình từ Izmir đến thành phố Antalya, đã đâm vào rào chắn trên đường cao tốc ở tỉnh Denizli và bốc cháy.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ít nhất 8 người tử vong, trong đó có một bé trai 9 tháng tuổi, và khoảng 33 người khác bị thương. Trong số những người thiệt mạng có tài xế 50 tuổi và cha của bé trai.

Vụ tai nạn xảy ra tại tỉnh Denizli, Thổ Nhĩ Kỳ, đã khiến hàng chục người thương vong. Ảnh: X.

Những hình ảnh hiện trường vụ tai nạn cho thấy khung xe buýt bị cháy rụi nằm bên vệ đường.

Theo các báo cáo địa phương, nhiều người thiệt mạng mắc kẹt gần cửa thoát hiểm và được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài sau đó.

Những nạn nhân bị thương đã được đưa tới các bệnh viện ở Denizli và Saraykoy điều trị.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, tài xế được cho là đã mất lái, dẫn tới vụ tai nạn thương tâm.

Được biết, hôm 30/5 là ngày cuối cùng của lễ Eid al-Adha năm nay. Các vụ tai nạn giao thông thường gia tăng trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ trong dịp lễ hội tôn giáo này do người dân thường đi lại thăm gia đình và nghỉ lễ.

