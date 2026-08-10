Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ dịch bệnh trong năm học mới

Chuyên gia khuyên phụ huynh chủ động tiêm phòng cho trẻ trước khi đi học để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong môi trường trường học.

Mỗi dịp đầu năm học mới, nguy cơ bùng phát các ổ dịch truyền nhiễm tại trường học lại trở thành mối lo ngại hàng đầu của ngành y tế và các bậc phụ huynh. Môi trường học đường với đặc thù mật độ giao tiếp dày đặc, sinh hoạt tập thể liên tục luôn là không gian lý tưởng cho các tác nhân gây bệnh lây lan nhanh chóng.

Đáng chú ý, chỉ cần một trường hợp mắc bệnh ban đầu, nguy cơ diễn biến thành ổ dịch quy mô lớp học hay toàn trường là hoàn toàn có thể xảy ra nếu thiếu đi các biện pháp phòng ngừa từ sớm.

rường học có thể là “ổ lây truyền” của nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khiến nguy cơ trẻ em mắc bệnh gia tăng. Ảnh minh họa/Nguồn VNVC

Phân tích về nguyên nhân khiến dịch bệnh dễ dàng bùng phát trong giai đoạn này, các chuyên gia y tế tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ ra rằng, tần suất tiếp xúc mầm bệnh của trẻ tăng đột biến khi quay trở lại trường. Trung bình mỗi ngày, một học sinh giao tiếp với hàng chục, thậm chí hàng trăm bạn học thông qua không gian lớp học, giờ ăn bán trú và các hoạt động tập thể.

Các tác nhân gây bệnh có thể lây truyền dễ dàng qua giọt bắn khi ho, hắt hơi, trò chuyện hoặc gián tiếp qua các bề mặt tiếp xúc chung như bàn ghế, đồ chơi, tay nắm cửa. Nhóm trẻ nhỏ lại chưa có ý thức vệ sinh cao, thường xuyên đưa tay lên mắt, mũi, miệng hoặc dùng chung đồ dùng cá nhân. Bên cạnh đó, thời điểm đầu năm học cũng là lúc học sinh từ nhiều vùng miền trở lại sau kỳ nghỉ dài. Việc một số trẻ mang mầm bệnh trong thời gian ủ bệnh chưa phát triệu chứng vô tình biến các em thành nguồn lây nhiễm âm thầm cho bạn bè xung quanh.

Trước thực trạng này, việc tạo dựng bức tường miễn dịch chủ động cho trẻ trước khi bước vào năm học mới đóng vai trò then chốt.

Bác sĩ Đỗ Ngọc Diệp, Trưởng Hệ thống tiêm chủng Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, khuyến cáo phụ huynh nên chủ động đưa trẻ đi hoàn thành các mũi tiêm phòng trước khi tựu trường ít nhất hai tuần. Khoảng thời gian này là cần thiết để cơ thể trẻ kịp thời kích hoạt hệ miễn dịch và sản sinh kháng thể đặc hiệu, không chỉ bảo vệ tối đa sức khỏe bản thân mà còn góp phần hình thành miễn dịch cộng đồng vững chắc trong môi trường học đường.

Để chuẩn bị tốt nhất cho con, các gia đình cần rà soát lại sổ tiêm chủng và tham khảo ý kiến chuyên môn về các nhóm vaccine dự phòng thiết yếu. Trong đó, nhóm bảo vệ đường hô hấp như Cúm mùa, Phế cầu, Sởi, Ho gà có vai trò nâng cao sức đề kháng trong thời điểm giao mùa; nhóm vaccine tiêu hóa giúp phòng ngừa tiêu chảy cấp cho trẻ ăn bán trú; nhóm phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tác động đến hệ thần kinh như Viêm Nhật Bản, Brain-Meningococcal (Rào cản Não mô cầu); cùng các giải pháp phòng ngừa virus HPV và Não mô cầu phù hợp cho lứa tuổi tiền dậy thì từ 9 đến 14 tuổi.

Nhằm đồng hành cùng phụ huynh trong việc trang bị hành trang sức khỏe toàn diện cho học sinh, Hệ thống tiêm chủng Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung xây dựng dịch vụ tiêm chủng chất lượng cao và an toàn toàn diện. Toàn bộ nguồn vaccine tại hệ thống đều được nhập khẩu chính ngạch từ các nhà sản xuất uy tín trên thế giới, bảo quản khắt khe theo chuẩn quốc tế và niêm yết mức giá bình ổn. Quy trình y tế được thực hiện nghiêm ngặt bởi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm thông qua khâu khám sàng lọc kỹ lưỡng, tư vấn phác đồ cá thể hóa theo thể trạng từng trẻ và theo dõi sức khỏe chặt chẽ 30 phút sau tiêm.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, trải nghiệm dịch vụ cũng được tối ưu hóa nhằm tạo tâm lý thoải mái cho trẻ và gia đình. Không gian phòng tiêm tích hợp khu vui chơi sinh động giúp trẻ giảm thiểu cảm giác sợ hãi. Nhờ ứng dụng công nghệ, phụ huynh có thể chủ động đặt lịch trước qua Fanpage để tiết kiệm thời gian chờ đợi, đồng thời dễ dàng tra cứu lịch sử tiêm chủng online hoặc gửi hình ảnh sổ tiêm để được bác sĩ kiểm tra, tư vấn lịch tiêm nhắc hoàn toàn miễn phí. Chủ động rà soát và tiêm phòng đầy đủ chính là sự chuẩn bị thiết thực nhất để các em học sinh bước vào năm học mới tự tin, khỏe mạnh.