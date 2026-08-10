Công ty Đại Lục trúng gói thầu hơn 5,8 tỷ đồng tại Tân Tiến, tiết kiệm 0,5%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Tân Tiến (TP Đồng Nai) đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường từ ngã ba ấp 2 đi ấp 8 xã Tân Tiến, TP Đồng Nai.

Công ty TNHH Đại Lục trúng gói thầu hơn 5,8 tỷ đồng

Ngày 27/7/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Tiến Vũ Ngọc Hạnh ký Quyết định số 130/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng, mã E-TBMT: IB2600359820-00.

Trước đó, dự án Nâng cấp đường từ ngã ba ấp 2 đi ấp 8 xã Tân Tiến được Chủ tịch UBND xã Tân Tiến Văn Công Danh phê duyệt tại Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 29/6/2026, với tổng mức đầu tư 6.550.000.000 đồng. Trong đó, chi phí xây dựng là 5.856.611.673 đồng.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Chủ tịch UBND xã Tân Tiến Văn Công Danh phê duyệt tại Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 7/7/2026.

Theo Quyết định số 130/QĐ-PKT, Công ty TNHH Đại Lục là nhà thầu duy nhất tham dự và được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá 5.827.328.232 đồng.

So với giá gói thầu 5.856.611.673 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 29.283.441 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,5%.

Gói thầu được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói và thời gian thực hiện 90 ngày.

Hồ sơ mời thầu được Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Tiến Vũ Ngọc Hạnh phê duyệt tại Quyết định số 122/QĐ-PKT ngày 10/7/2026.

Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thương mại 379 là đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tại thời điểm đóng/mở thầu ngày 22/7/2026, có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Đại Lục.

Quyết định số 130/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Công ty TNHH Đại Lục đã tham gia 28 gói thầu

Theo dữ liệu đấu thầu được công khai, Công ty TNHH Đại Lục có mã số thuế 3800310408, thành lập ngày 5/4/2005. Doanh nghiệp đăng ký trụ sở tại Số 8, Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố Long Thủy 5, Phường Phước Long, TP Đồng Nai.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 28 gói thầu, trong đó trúng 22 gói và trượt 6 gói.

Tổng giá trị các gói thầu Công ty TNHH Đại Lục đã trúng, bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh, là 206.964.288.473 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với tư cách độc lập là 55.816.765.163 đồng; giá trị trúng thầu với tư cách liên danh là 151.147.523.310 đồng.

Trao đổi về yêu cầu bảo đảm tính cạnh tranh và hiệu quả trong đấu thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng mục đích của đấu thầu qua mạng là tăng cường tính minh bạch và mở rộng cơ hội tham gia cho các doanh nghiệp.

Theo luật sư, trường hợp một gói thầu được tổ chức chào hàng cạnh tranh nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự và tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,5% là những thông tin cần được xem xét trong tổng thể quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, trong đó có việc rà soát các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu nhằm bảo đảm phù hợp với quy định và tạo điều kiện để các nhà thầu có đủ năng lực tham gia.

Yêu cầu nâng cao hiệu quả đấu thầu

Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15, cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu đặt ra yêu cầu khắc phục tình trạng xây dựng tiêu chí hồ sơ mời thầu không phù hợp, hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Công văn số 5557/BTC ngày 5/5/2026 của Bộ Tài chính cũng đề cập việc triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm, cắt giảm chi phí chưa cần thiết trong dự toán, đồng thời nâng cao chất lượng lập giá gói thầu, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong các dự án đầu tư công.

Đối với gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường từ ngã ba ấp 2 đi ấp 8 xã Tân Tiến, dữ liệu công khai cho thấy Công ty TNHH Đại Lục là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và được lựa chọn với giá 5.827.328.232 đồng, thấp hơn giá gói thầu 29.283.441 đồng, tương ứng mức tiết kiệm khoảng 0,5%.