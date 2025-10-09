Hà Nội

Xã hội

Xác minh vụ kẻ gian xăm trổ tháo trộm cần gạt nước nhiều ô tô ở Hà Nội

Theo hình ảnh từ camera an ninh, chỉ trong vòng 3 phút, hai kẻ trộm đã “gom” được cần gạt nước của ít nhất 4 ô tô, sau đó lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Gia Đạt

Trên mạng xã hội đang lan truyền một clip do người dân phường Hà Đông, TP Hà Nội ghi lại gây bức xúc khi 2 tên trộm ngang nhiên 'ra tay' giữa đêm, tháo hàng loạt cần gạt nước ô tô của người dân ngay trước cửa nhà. Đoạn video dài hơn 3 phút, ghi nhận vào khoảng 3h30 sáng 4/10, cho thấy 2 đối tượng phối hợp rất nhịp nhàng. Một đối tượng ngồi chờ sẵn trên xe máy, còn người kia đi bộ áp sát từng xe ô tô đỗ bên đường, nhanh chóng dùng vật chuyên dụng để tháo cần gạt nước.

capture-9506.png
2 kẻ gian tháo cần gạt nước ô tô. Ảnh cắt từ clip

Chỉ trong vài chục giây, hắn đã bẻ trọn bộ cần gạt của mỗi xe, rồi chuyển cho đồng bọn cất vào túi. Hình ảnh từ camera an ninh, chỉ trong vòng 3 phút, hai kẻ trộm đã “gom” được cần gạt nước của ít nhất 4 ô tô, sau đó lên xe máy rời khỏi hiện trường. Anh T.Đ.L. ở đường Thanh Bình, phường Hà Đông cho biết: “Sự việc xảy ra ngay trước cửa nhà tôi. Đêm đó tôi đỗ xe ngoài đường, sáng dậy thấy cả hai xe bị tháo sạch cần gạt nước. Khi kiểm tra lại camera, phát hiện hai kẻ trộm đi xe máy, đeo khẩu trang và còn ngước lên nhìn thẳng vào camera rất lì lợm”.

78.png
Chiếc ô tô bị kẻ gian lấy cần gạt nước.

Anh L. cho biết thêm, đây không phải lần đầu tiên khu vực này xảy ra trộm cắp tương tự. “Trước đó, nhiều hộ dân cũng bị bẻ logo xe, gương chiếu hậu, thậm chí cả biển số. Chúng tôi rất lo lắng vì tình trạng ngày càng táo tợn”, anh nói. Chị N.H., một cư dân khác trong khu vực chia sẻ: “Mỗi lần bị kẻ gian lấy trộm cần gạt, logo ô tô, gia đình tôi lại phải mất từ 4-5 triệu đồng để mua lại, sửa chữa. Cứ tưởng chuyện nhỏ, nhưng cộng dồn lại thì rất tốn kém và gây bức xúc”.

Một lãnh đạo UBND phường Hà Đông cho biết: “Chúng tôi đã giao công an phường vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”.

Nguồn: ĐTHĐT.
