Bắt 2 đối tượng 'cõng' nhiều tiền án vẫn hành nghề trộm cắp ở Nghệ An

Ngày 6/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố nhóm 2 đối tượng Nguyễn Hữu Long (SN 1995), trú tại phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Như Vương (SN 1998), trú tại xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An về tội trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Nguyễn Hữu Long là đối tượng có 03 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, sau khi ra tù, Long câu kết với Nguyễn Như Vương (là đối tượng mà Long quen biết từ trước) để lên kế hoạch trộm cắp tài sản. Cũng giống như Long, Vương có 01 tiền án liên quan tới ma túy.

Nhắm đến các hộ gia đình có điều kiện kinh tế, hoặc tài sản để ở khu vực vắng vẻ, ít người qua lại, chỉ trong 02 ngày Nguyễn Hữu Long và Nguyễn Như Vương đã thực hiện 07 vụ trộm cắp tài sản tại nhiều địa bàn của tỉnh Nghệ An. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã đưa tang vật đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành khác nhau, sau đó lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình.

Tang vật thu giữ.

Sau thời gian theo dõi, ngày 28/9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Nghĩa Đàn đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt giữ 02 đối tượng Nguyễn Hữu Long và Nguyễn Như Vương về hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật thu giữ gồm: 03 xe mô tô, 02 máy tính xách tay, 02 điện thoại di động và nhiều đồ vật khác... với tổng giá trị tài sản gần 150 triệu đồng.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết đang chuẩn bị thực hiện các vụ trộm khác.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

