Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt 2 đối tượng trộm hơn 150 triệu đồng ở Hà Tĩnh

Lợi dụng sơ hở của du khách lúc tắm biển, 2 đối tượng ở xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã tiếp cận để trộm cắp tài sản.

Hạo Nhiên

Ngày 7/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Quốc T. (17 tuổi) và Hồ Đức H. (18 tuổi, cùng trú thôn Hải Lợi, xã Tiên Điền), về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, ngày 2/10, Công an xã Tiên Điền tiếp nhận đơn trình báo của ông H.H.H.(63 tuổi, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) về việc bị mất trộm tài sản khi đang tắm tại bãi biển Xuân Thành, ước tính thiệt hại hơn 150 triệu đồng.

69bf2127-8ef1-4e87-a2fa-544a8ba20eb3.jpg
Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Ngay sau đó, Công an xã Tiên Điền đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức truy xét đối tượng gây án.

Đến chiều cùng ngày (2/10), cơ quan Công an xác định Trịnh Quốc T. và Hồ Đức H. là 2 đối tượng gây ra vụ trộm trên. Trong đó, T. là người trực tiếp lấy trộm tài sản, còn H. là người giúp tiêu thụ số tài sản này.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an Hà Tĩnh #trộm cắp #tài sản #du khách #tắm biển

Bài liên quan

Xã hội

Bắt 2 đối tượng 'cõng' nhiều tiền án vẫn hành nghề trộm cắp ở Nghệ An

Nhắm đến các hộ gia đình có điều kiện kinh tế ở khu vực vắng vẻ, trong 2 ngày Long và Vương đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản tại nhiều địa phương ở Nghệ An.

Ngày 6/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố nhóm 2 đối tượng Nguyễn Hữu Long (SN 1995), trú tại phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Như Vương (SN 1998), trú tại xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An về tội trộm cắp tài sản.

images2044410-1-2.jpg
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy ở Đà Nẵng

Sau 4 giờ lần theo dấu vết, Công an xã Hòa Vang (Đà Nẵng) đã phát hiện và bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy.

Ngày 5/10, thông tin từ Công an xã Hòa Vang (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 01 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Cụ thể, khoảng 13h ngày 4/10, Công an xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng nhận được tin báo của bà Trần Thị Khanh (trú thôn Hòa Hải, xã Hòa Vang) về việc mất trộm 1 xe mô tô BKS 74 F2 -8882 tại thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Xem chi tiết

Xã hội

Đang chấp hành án treo vẫn tiếp tục đi trộm cắp

Dù đang chấp hành án treo, nhưng Võ Quốc V (Hà Tĩnh) vẫn tiếp tục đi trộm cắp tài sản.

Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên toà xét xử bị cáo Võ Quốc V (SN 09/5/2008, trú tại xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 16h45 ngày 07/8/2025, lợi dụng sơ hở của người quản lý tài sản, Võ Quốc V (là bị án đang chấp hành thời gian thử thách của án treo tại UBND xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, về tội Trộm cắp tài sản) đã có hành vi lén lút đột nhập vào nhà chị Lê Thị M (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) lấy trộm 7.300.000 đồng tiền mặt.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Để Nghị quyết 66-NQ/TW trở thành tư duy thể chế đột phá

Để Nghị quyết 66-NQ/TW trở thành tư duy thể chế đột phá

Nghị quyết số 66-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành không chỉ phản ánh yêu cầu cấp bách của thực tiễn phát triển đất nước trong bối cảnh mới, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn về hoàn thiện thể chế trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số toàn cầu.