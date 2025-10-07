Bắt 2 đối tượng trộm hơn 150 triệu đồng ở Hà Tĩnh

Lợi dụng sơ hở của du khách lúc tắm biển, 2 đối tượng ở xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã tiếp cận để trộm cắp tài sản.

Ngày 7/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Quốc T. (17 tuổi) và Hồ Đức H. (18 tuổi, cùng trú thôn Hải Lợi, xã Tiên Điền), về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, ngày 2/10, Công an xã Tiên Điền tiếp nhận đơn trình báo của ông H.H.H.(63 tuổi, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) về việc bị mất trộm tài sản khi đang tắm tại bãi biển Xuân Thành, ước tính thiệt hại hơn 150 triệu đồng.

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Ngay sau đó, Công an xã Tiên Điền đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức truy xét đối tượng gây án.

Đến chiều cùng ngày (2/10), cơ quan Công an xác định Trịnh Quốc T. và Hồ Đức H. là 2 đối tượng gây ra vụ trộm trên. Trong đó, T. là người trực tiếp lấy trộm tài sản, còn H. là người giúp tiêu thụ số tài sản này.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

