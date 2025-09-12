Xác minh thông tin người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu tiền taxi

Ngày 12/9, một lãnh đạo Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ), cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, dân tộc Mường, quê tại xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ) bị taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 70km từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để về gần khu vực bến xe Hòa Bình (Phú Thọ).

Theo lãnh đạo Công an phường Hòa Bình, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát hệ thống camera an ninh trong khu vực. Tuy nhiên, quá trình xác minh bước đầu gặp khó khăn do bà Ly quá hoảng sợ nên không nhớ rõ biển số xe của tài xế.

Trước đó, chiều 11/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi, gương mặt khắc khổ, mặc áo chống nắng màu xanh, bật khóc nức nở khi kể lại việc bản thân bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường chỉ khoảng 70km.

Bà Ly khóc lóc khi kể lại sự việc tố bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng. (Ảnh cắt từ video).

Theo các thông tin chia sẻ, bà Ly vốn xuống Hà Nội rửa bát thuê. Sau đó, bà bắt xe từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để về quê, nhưng đến gần khu vực bến xe Hòa Bình (Phú Thọ) thì tài xế bất ngờ cho xe chạy quá điểm, khóa cửa, rồi trắng trợn đòi 3,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 70km.

Bà Ly hoảng loạn, khóc lóc xin tài xế giảm giá còn 2,5 triệu đồng, người này mới mở cửa cho người phụ nữ xuống xe.

Đoạn video được lan truyền đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến phản ứng gay gắt, yêu cầu phải làm rõ thông tin, đòi lại công bằng cho bà Ly.

Hiện cơ quan Công an đang xác minh làm rõ.

>>> Mời độc giả xem video: Người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu tiền taxi: Nguồn: Facebook M.A.L.