Quảng Ninh có tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Ngày 11/9, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức kỳ họp thứ 30, tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với bà Vi Ngọc Bích để nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Ninh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe tờ trình về việc giới thiệu đại biểu ứng cử bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14 đối với ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Đức Thành đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu đồng ý của 100% đại biểu có mặt.

Kỳ họp cũng thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh. Bà Vũ Thị Mai Anh, Giám đốc Sở Nội vụ đã trúng cử chức danh Uỷ viên UBND tỉnh Quảng Ninh.