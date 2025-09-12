Nhận cuộc gọi xưng danh công an, người phụ nữ suýt mất 400 triệu

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng 10h50 ngày 10/9, Công an xã Lục Nam (Bắc Ninh) nhận được tin báo từ nhân viên Ngân hàng Phòng giao dịch Lục Nam về việc có công dân là bà N.T.T. (sinh năm 1960, trú tại thôn Bình Minh, xã Lục Nam) đến rút hai sổ tiết kiệm trị giá khoảng 400 triệu đồng, dù chưa đến hạn, để chuyển cho một người lạ tự xưng là công an.

Công an xã Lục Nam phối hợp với nhân viên ngân hàng tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm cho bà N.T.T.

Trong quá trình tiếp khách, nhân viên ngân hàng phát hiện công dân có biểu hiện lo lắng, bồn chồn, giao dịch bất thường. Nhớ lại các nội dung đã được cơ quan Công an tuyên truyền, cảnh báo trước đó, nhân viên này đã kịp thời dừng giao dịch và báo Công an xã Lục Nam đến xác minh.

Lực lượng công an làm rõ, sáng cùng ngày, bà T. nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) thông báo số tiền của bà bị một số đối tượng sử dụng vào hoạt động phi pháp và yêu cầu bà rút toàn bộ tiền gửi để chuyển vào tài khoản của đối tượng phục vụ điều tra. Tin lời, bà đã tới ngân hàng để làm theo chỉ dẫn.

Được cán bộ Công an xã và nhân viên ngân hàng giải thích, tuyên truyền, bà T. đã nhận thức được thủ đoạn lừa đảo và đồng ý hủy bỏ giao dịch.

