Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nhận cuộc gọi xưng danh công an, người phụ nữ suýt mất 400 triệu

Công an xã Lục Nam (Bắc Ninh) vừa ngăn chặn kịp thời một vụ giả danh công an gọi điện lừa đảo người dân số tiền 400 triệu đồng.

Khánh Hoài

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng 10h50 ngày 10/9, Công an xã Lục Nam (Bắc Ninh) nhận được tin báo từ nhân viên Ngân hàng Phòng giao dịch Lục Nam về việc có công dân là bà N.T.T. (sinh năm 1960, trú tại thôn Bình Minh, xã Lục Nam) đến rút hai sổ tiết kiệm trị giá khoảng 400 triệu đồng, dù chưa đến hạn, để chuyển cho một người lạ tự xưng là công an.

ss.jpg
Công an xã Lục Nam phối hợp với nhân viên ngân hàng tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm cho bà N.T.T.

Trong quá trình tiếp khách, nhân viên ngân hàng phát hiện công dân có biểu hiện lo lắng, bồn chồn, giao dịch bất thường. Nhớ lại các nội dung đã được cơ quan Công an tuyên truyền, cảnh báo trước đó, nhân viên này đã kịp thời dừng giao dịch và báo Công an xã Lục Nam đến xác minh.

Lực lượng công an làm rõ, sáng cùng ngày, bà T. nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) thông báo số tiền của bà bị một số đối tượng sử dụng vào hoạt động phi pháp và yêu cầu bà rút toàn bộ tiền gửi để chuyển vào tài khoản của đối tượng phục vụ điều tra. Tin lời, bà đã tới ngân hàng để làm theo chỉ dẫn.

Được cán bộ Công an xã và nhân viên ngân hàng giải thích, tuyên truyền, bà T. đã nhận thức được thủ đoạn lừa đảo và đồng ý hủy bỏ giao dịch.

>>> Mời độc giả xem video: Người già thường tin vào mạng xã hội: Nguồn VTV.

#Công an xã Lục Nam #Công an Bắc Ninh #giả danh công an lừa đảo người dân

Bài liên quan

Xã hội

Xe máy có dấu hiệu lấn làn va chạm với xe bồn, người đàn ông tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h17 ngày 11/9 trên đường Lê Thánh Tôn, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. 

Địa điểm xảy ra chạm giao thông trước số nhà 303 đường Lê Thánh Tôn, đoạn giáp ranh giữa phường Hội Phú và phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) khiến 1 người tử vong.

Vào thời điểm trên, xe bồn mang BKS 82C-047.xx (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông trên đường Lê Thánh Tôn theo hướng từ Lý Thái Tổ đi ngã tư Lâm nghiệp.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi về hình ảnh sử dụng chất cấm

Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi liên quan đến hình ảnh, video sử dụng chất cấm và phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội.

Tối 11/9, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vừa làm việc với Streamer Độ Mixi liên quan đến hành vi sử dụng chất cấm và phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội.

766.jpg
‎Streamer Độ Mixi tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới