Xã hội

Xác định danh tính thi thể trôi trên khu vực lòng hồ thủy điện ở Nghệ An

Người dân hoảng hốt phát hiện một thi thể và chiếc hòm trôi về khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na xã Thông Thụ (Nghệ An).

Thanh Hà
Xác định danh tính thi thể trôi trên khu vực lòng hồ thủy điện ở Nghệ An

Sáng 29/8, thông tin từ UBND xã Thông Thụ (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đang xác định danh tính một thi thể trôi trên khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na, đoạn thuộc bản Đon.

thi-the-lao-2.jpg
Một thi thể được phát hiện trôi trên lòng hồ thủy điện Hủa Na.

Trước đó, vào trưa 28/8, người dân xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An, phát hiện một thi thể và chiếc hòm trôi về khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na. Người dân cho biết họ thấy thi thể và chiếc hòm trôi gần nhau nên đã đưa thi thể bỏ vào hòm.

Thi thể đang phân hủy mạnh, không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính, quê quán và người thân.

