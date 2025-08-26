Tìm thấy thi thể cháu bé 3 tuổi bị mất tích ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng và người dân đã tìm thấy thi thể cháu bé 3 tuổi mất tích tại sông Cẩm Lệ, cách nơi cháu mất tích khoảng 6km.

Tối 26/8, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé 3 tuổi mất tích ở khu vực gần sông Yên.

Thi thể cháu bé được tìm thấy gần cầu Nguyễn Tri Phương, cách khu vực gặp nạn khoảng 6km.

Hiện, cơ quan chức năng đang bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Tìm thấy thi thể cháu bé 3 tuổi mất tích ở khu vực gần sông Yên.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 25/8, cháu T.A.N. (3 tuổi, trú tại xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng) về quê ngoại tại xã Hòa Vang chơi.

Trong lúc chơi gần sông Yên, cháu bé bị mất tích. Người nhà sau đó phát hiện một con heo nhựa cháu bé hay cầm theo chơi trôi trên sông. Nghi cháu bé rơi xuống sông nên gia đình báo sự việc đến lực lượng chức năng.

Ngay trong tối 25/8, lực lượng công an, dân quân tự vệ và người dân đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm quanh khu vực sông, đồng thời rà soát khu vực lân cận tìm tung tích cháu bé.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Phát hiện thi thể trôi sông: