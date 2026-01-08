Hà Nội

Xã hội

Khởi tố đối tượng điều hành 103 website, đăng tải hơn 7.000 video đồi trụy

Lê Minh Hiến đã tạo lập, quản lý và điều hành 103 website khác nhau. Trên các website này, bị can đăng tải hơn 7.000 video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

Gia Đạt

Ngày 8/1, Cổng thông tin Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Minh Hiến (sinh năm 1991, trú tại phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên) về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, quy định tại khoản 3, Điều 326 Bộ luật Hình sự; đồng thời can thiệp, vô hiệu hóa hoạt động của hệ thống website do bị can quản lý, chuyên đăng tải các nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

library-20260108100615-ed34d977-b35d-44c3-8eea-6b03ed31104b-photo-library-20260108085704-181bc73d-ad22-4b7f-8ce7-3c72dd48b975-1.jpg
Đối tượng Lê Minh Hiến.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ khoảng cuối năm 2022 đến khi bị phát hiện, Lê Minh Hiến đã tạo lập, quản lý và điều hành 103 website khác nhau. Trên các website này, bị can đăng tải hơn 7.000 video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

Hành vi của Lê Minh Hiến được pháp luật xác định là đặc biệt nguy hiểm, do việc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy được xem là một loại tội phạm nguồn, xâm phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội và có thể gây ra những hậu quả tiêu cực, đặc biệt đối với lứa tuổi vị thành niên.

Nguồn: ĐTHĐT.

Nguồn: ĐTHĐT.
