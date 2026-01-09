Công an Phú Thọ xử lý người chia sẻ thông tin xấu độc liên quan nhân sự Đại hội Đảng

Tin từ Công an tỉnh Phú Thọ ngày 9/1 cho biết, Công an xã Hợp Lý vừa xác minh, xử lý một trường hợp chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng xã hội liên quan đến công tác nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Công an xã Hợp Lý làm việc với đối tượng.

Trước đó, Công an xã Hợp Lý phát hiện tài khoản Facebook “Tiến T…” chia sẻ video, bài viết từ một trang Facebook với nội dung chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu xấu độc, liên quan đến công tác nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tiến hành rà soát, xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản Facebook “Tiến T…” là anh N.T.T (trú tại thôn Minh Sơn, xã Hợp Lý). Công an xã đã mời anh N.T.T đến trụ sở để làm việc theo quy định.

Tại buổi làm việc, anh N.T.T thừa nhận là người trực tiếp quản lý, sử dụng tài khoản Facebook “Tiến T…” và đã chia sẻ các nội dung nêu trên vào ngày 13/11/2025. Anh T cho biết việc chia sẻ xuất phát từ nhận thức hạn chế, không kiểm chứng nguồn thông tin, không có mục đích xuyên tạc, chống đối hay gây phức tạp tình hình liên quan đến Đại hội XIV của Đảng.

Qua phân tích, làm rõ, Công an xã Hợp Lý xác định hành vi của anh N.T.T mang tính chất vô ý, do thiếu hiểu biết pháp luật, chưa đến mức xử lý vi phạm hành chính. Cơ quan Công an đã yêu cầu anh N.T.T gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội.

Lực lượng chức năng cũng thông tin để anh N.T.T nhận thức rõ việc chia sẻ các nội dung chưa được kiểm chứng từ những trang mạng thường xuyên đăng tải thông tin sai sự thật có thể vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý tùy theo tính chất, mức độ.

Sau buổi làm việc, anh N.T.T cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng mạng xã hội và phối hợp với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác khi tiếp cận, đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; không lan truyền các nội dung chưa được kiểm chứng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

